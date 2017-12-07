Cihan Ünal’ın kendisi gibi oyuncu kızı Irmak Ünal, 'TBT' gününü boş geçmedi ve kızı Kayla ile yaptığı Dubai tatili sırasında plajda çekilmiş fotoğrafını paylaştı.



40 yaşındaki oyuncu, Instagram'da yayınladığı fotoğrafa, "Dışarısı 4 derece, kafamı fena bozanlar var, kışı zaten sevmem. Balkona çıkıp çığlık atasım var yani o kadar kafam bozuk. Sonra diyorum ki; Şöyle bi fotoğraflarıma dalayım, kafam dağılsın. Veeee 2011 Aralık, 9 aylık bir Kayla. 'Dubai'de yılbaşı' isimli çalışmam çıkıyor karşıma. Gülümsüyorum. Şimdi daha iyiyim" notunu düştü.



İşte Irmak Ünal’ın o Instagram paylaşımı:



ırmak ünal