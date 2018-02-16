Cadde'nin haberine göre, kapıda bekleyen araçlarına binen Irmak Ünal ve erkek arkadaşı, görüntülenmelerine rağmen rahat tavırlarıyla dikkati çekti.

Gazetecilere açıklama yapan Ünal, “Yanındaki kuzenim Murat. Sevgilisi diye yazmayın” sözleriyle, muhtemel aşk haberlerinin önüne geçti.