İrmik, şerbetli tatlı yaparken en sık kullanılan besinlerdendir. Tatlıların şurubu ile lezzetlenen irmik sert buğdayın öğütülmesiyle elde edilir. Bu nedenle diyette olanlar irmikli tatlıları tüketirken porsiyonlarını küçük tutmalıdır.

İrmikli yapılan tatlıların kadınlar arasında en çok tercih edilenlerinden biri de Hira tatlısı. Hem görüntüsü hem de lezzeti nedeniyle oldukça akılda kalan bir tatlı. İşte nefis tadı ile ağızda dağılan Hira tatlısı tarifi...

İRMİKLİ HİRA TATLISI TARİFİ

Malzemeler:

Yarım su bardağı sıvı yağ

Yarım su bardağı yoğurt

1 yumurta

1 su bardağı irmik

1,5 su bardağı un

1 paket vanilya

1 paket kabartma tozu

Üzeri için:

İrmik

Şurubu için:

2 su bardağı su

2 su bardağı toz şeker

Yapılışı:

Hira tatlısı tarifine derin bir kapta yumurta yoğurt ve sıvı yağı karıştırarak başlayın. Ardından irmik,un, kabartma tozu, vailyayı da ekleyip yoğurun. Hamurunuz elinize yapışmamalı. Hamur hazır olunca şerbeti ocağa koyabilirsiniz. Şeker ve suyu tencereye dökün, kaynamadan altını kapatacaksınız unutmayın. Hamurunuzdan ufak yuvarlaklar yaparak düz bir tabağa döktüğünüz irmiğe bulayıp tepsiye dizin. Tepsinize önden yağlı kağıt sermeyi unutmayın. Ayrıca hamurunuz tamamen irmiğe bulanmalıdır. Sıra sıra dizdiğiniz hira tatlılarınızı 200 derecelik fırında yaklaşık 20 dakika pişirin. Üzeri kızarmışsa fırından alın ve şerbetinizi dökün. Soğuk şerbetin, sıcak tatlının üstüne dökülmesi gerekiyor. Tatlınızı bir gece ya da en az 2 saat dolapta bekletip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun...

BU KONU İLE İLGİLİ HABERLER