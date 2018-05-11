2008 yılında vizyona giren Iron Man filminde kullanılan orijinal kostüm çalındı. Los Angeles polisi yaptığı açıklamada, olayın araştırıldığını ve zırhın peşinde olduklarını söyledi. Kostümün toplam değeri ise 1 milyon 381 bin lira.

Los Angeles’ta bir depoda tutulan orijinal Demir Adam zırhının salı günü kaybolduğu polise bildirildi ancak çalınma tarihi bundan daha önceye dayanıyor. Çünkü depo sahipleri verdikleri ifadede kostümü en son şubat ayında gördüklerini söyledi. Kostüm, şubat ve nisan aylarında herhangi bir tarihte çalınmış olabilir.

Hollywood filmlerinde hatırlanmaya değer eşyalar doğru satıcılara çok büyük paralara satılabiliyor. Örneğin, meşhur Star Trek filmlerinde kullanılan Kirk’in kaptan koltuğu açık arttırmada 265 bin dolara satılmıştı. Star Wars serisinin çekiminde kullanılan X-Wing maketi ise 160 bin dolara alıcı bulmuştu.