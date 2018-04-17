23 Yaş Altı Avrupa Eskrim Şampiyonası'nda mücadele eden milli sporcu Iryna Shchukla, kadın kılıç kategorisinde bronz madalya kazandı.

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da düzenlenen organizasyonda milli sporcu Shchukla, kadın kılıç kategorisi yarı final müsabakasında İtalyan Eloisa Passaro ile karşılaştı. Müsabakayı 15-10 kaybeden 22 yaşındaki Shchukla, üçüncü olarak bronz madalya aldı.

Aynı kategoride mücadele eden milli sporculardan Nisanur Erbil 21, Aylin Çakır ise 41. sırada kaldı. Iryna Shchukla, Nisanur Erbil ve Aylin Çakır'dan oluşan kadın kılıç milli takımı, 19 Nisan Perşembe günü madalya mücadelesi verecek.