Türkiye'nin ağır sanayi alanındaki kuruluşlarından İÇDAŞ A.Ş (İÇDAŞ Çelik Enerji Tersane ve Ulaşım A.Ş.)'nin Yönetim Kurulu Başkanı Necati Aslan, dün öğle saatlerinde yaşlılığa bağlı olarak tedavi gördüğü hastanede hayata veda etti

Habertürk Haber Merkezi'nden Mehmet Andaç'ın haberine göre; Necati Aslan için Kasımpaşa'daki Büyükpiyalepaşa Camii'nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacağı öğrenilirken, cenazesi Beşiktaş'taki Ulus Mezarlığı'nda aile kabristanında toprağa verilecek.

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