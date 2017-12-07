Süper Lig'de istediği sonuçları elde edememesinin yanı sıra ekonomik sıkıntılar yaşayan Kardemir Karabükspor'da, 3 kez çoğunluk sağlanamadığı için ertelenen ve 11 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek olağanüstü kongreden önce Karabük Valisi Kemal Çeber başkanlığında toplantı yapıldı.
Vali Çeber'in makamında basına kapalı gerçekleştirilen toplantıya, Eski TBMM Başkanı ve AK Parti Karabük Milletvekili Mehmet Ali Şahin, Belediye Başkanı Rafet Vergili ve iş adamı Ziya Ünsal katıldı.Yaklaşık 2 saat süren toplantının ardından açıklamalarda bulunan Vergili, şu an Kardemir Karabükspor'a gözetmenlik yapan ve daha önce kulüpte asbaşkanlık ile basın sözcülüğü görevinde bulunan iş adamı Ziya Ünsal'ın başkanlığında kongreye gidileceğini söyledi.
Nihai kararlarının, Ziya Ünsal başkanlığında oluşturulacak iyi bir yönetimle finans problemini çözüp Kardemir Karabükspor'u rahatlatmak olduğunu belirten Vergili, şunları kaydetti:"Yarından itibaren belirli bir kısım ödeme yapılmaya başlanacak. Finans bölümünün büyük kısmı çözülmüş oldu. Şehir olarak, Kardemir olarak, herkes işin bir ucundan tutacak. Mehmet Ali Şahin Bey'in tekrardan Ankara'da farklı girişimleri var, finansman konusuyla ilgili. Tahmin ediyorum büyük destek alacak Karabükspor'a. Karabükspor'un problemleri önümüzdeki günlerden itibaren sırayla çözülmeye başlayıp rahatlayacaktır. İstişare sonucunda Ziya Bey'in başkanlığında devam etme kararı çıktı. Amacımız takımı fazla bir kaosa sokmadan, fazla bir arayış içine girmeden, iyi bir kadro ve iyi bir yönetimle yola devam etmektir."- Ünsal: "Umuyorum ki çok iyi şeyler olacak"
Ziya Ünsal da görevlerinin Kardemir Karabükspor'u istenen yere getirmek olduğunu aktardı.Bütün şehri kucaklayacak şekilde bir yönetim oluşturacaklarını dile getiren Ünsal, "Bu şehir, bütün sorumluluklarını yerine getirerek sonuna kadar Karabükspor'a destek oldu. Hepsine teşekkür ediyorum. Bizim üzerimize düşen Karabükspor'u istenen yere getirebilmek. Umuyorum ki çok iyi şeyler olacak. Önemli olan buydu, bu konsorsiyumun sağlanmasıydı. Bu da başarıldı. Bu konuda çalışmada bulunanlara tekrar teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Ünsal, kendisinin başkanlığında oluşacak bir yönetime, Kardemir yönetiminin de sıcak baktığını sözlerine ekledi. Kardemir Karabükspor Kulübü Yönetim Kurulu, 29 Ekim Pazar günü olağanüstü kongre kararı almıştı. Kulüp başkanı Hikmet Ferudun Tankut ve yönetim kurulu üyeleri, 6 Kasım Pazartesi günü ise istifa etmişti. 13 Kasım'daki olağanüstü kongre, çoğunluk sağlanamadığı için 20 Kasım'a, yine katılım olmadığı için bu defa da 4 Aralık'a ertelenmişti. 4 Aralık'ta da çoğunluk sağlanamaması üzerine olağanüstü kongrenin, bu kez 11 Aralık'ta yapılmasına karar verilmişti.
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