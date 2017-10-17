İş Bankası 20 bininci satranç sınıfını açtı

Sarıyer Bala Hatun İlkokulu’ndaki 20 bininci satranç sınıfı; İş Bankası Genel Müdür Adnan Bali, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Tahmaz, öğretmen ve öğrencilerin katılımıyla açıldı.

İş Bankası, açtığı satranç sınıfları ile ilköğretim okullarında çocukları satranç oynamaya teşvik etmeyi, öğretmenlerin dikkatini bu alana çekmeyi, olanakları sınırlı okullarda malzeme yetersizliğini ortadan kaldırmayı hedefliyor. Bankanın desteğiyle ülkemizde son yıllarda en fazla lisanslı oyuncuya sahip spor dalı haline gelen satrançta, yurtdışında önemli başarılara imza atılırken, uluslararası turnuvalarda kazanılan madalya sayısı 389’a yükseldi.

"ÇABALARIMIZ, GELECEKTE DAHA BÜYÜK BAŞARILARA VESİLE OLACAK"

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, çocukların zihinsel gelişimlerinde olumlu etkileri bulunan satrancın, aynı zamanda çocukların kötü alışkanlıklardan uzak durmalarına da vesile olduğunu söyledi.

Federasyon ile 2005 yılında hayata geçirdikleri işbirliğinin, Milli Eğitim Bakanlığı’nın aynı yıl satranç sporunun ilköğretim okullarında müfredata seçmeli ders olarak girmesi yönündeki kararını tamamlayan ve pekiştiren bir adım olduğunu vurgulayan Bali, şöyle dedi: “İş Bankası olarak satrancın ülkemizin yarınları için çok önemli olduğuna ve satrançta kazandığımız ivmenin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu doğrultuda 12 yıldır satranca verdiğimiz desteği önümüzdeki yıllarda da sürdüreceğiz. Açtığımız satranç sınıfı sayısının 20 bine ulaşması bu konudaki kararlığımızın göstergesi… Ayrıca, Türkiye’nin uluslararası turnuvalarda elde ettiği başarılar, ne kadar doğru yolda olduğumuzu ortaya koyuyor. Bu çabamız Türkiye’nin gelecek yıllarda daha da büyük başarılara imza atmasına vesile olacaktır.”

BU SINIFLARLA ON BİNLERCE ÇOCUĞUMUZU SATRANÇLA TANIŞTIRDIK

Satranca verilen desteğin, bu ülkenin geleceğine yapılan en büyük yatırımlardan biri olduğunu vurgulayan Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da şöyle konuştu: “Bu yola Türkiye’yi satranç ülkesi yapmak için çıktık. 12 yıl önce Türkiye İş Bankası ile birlikte kurduğumuz güçlü işbirliği ile bu yolda çok büyük mesafeler kat ettik ve 20 bin satranç sınıfı açtık. Bu sınıflarla on binlerce çocuğumuzu satrançla tanıştırdık.

Bu işbirliği, bizim altyapımızı güçlendiren en önemli unsurlardan biri oldu. 2005 yılından itibaren birlikte güç birliği yaptık, bu ülkeye ve bu ülkenin çocuklarına inandık, ilerledik. Hayallerinin büyümesine aracılık ettik.” Tulay, 780 bin 153 lisanslı sporcu sayısıyla satrancın tüm spor branşlarının önünde yer aldığını belirterek, “Ana sponsorumuz İş Bankası ile birlikteliğimizin enerjisi, ülkemiz adına çok güzel gelişmelere vesile oldu. Türkiye İş Bankası Satranç Sınıfları ile çocuklarımızın dünyasını değiştirmeye, ülkenin dört bir yanına satranç sınıfları açmaya devam edeceğiz” dedi.

TÜRKİYE, SATRANÇ SPORUNDAKİ BAŞARI GRAFİĞİNİ YÜKSELTİYOR

İş Bankası’nın 2005 yılında Türkiye Satranç Federasyonu ana sponsorluğunu üstlenmesinin ardından, gerek yurt içinde gerek yurt dışında çok sayıda başarılara imza atıldı. 2005’ten bu yana satrançta 15 dünya şampiyonluğu, 25 dünya ikinciliği ve 28 dünya üçüncülüğünün yanı sıra 44 Avrupa şampiyonluğu, 43 Avrupa ikinciliği ve 39 Avrupa üçüncülüğü, 4 Ülke Avrupa Şampiyonluğu elde edildi. Ayrıca;

Sporcu sayısı 30 binden 782 binin üstüne,

Satranç antrenörü sayısı 2 binden yaklaşık 85 bine,

Satranç kulüplerinin sayısı 600’den yaklaşık 2 bine,

Unvanlı sporcu sayısı 6’dan 166’ya yükseldi.

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