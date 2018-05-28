Cumhuriyet döneminin ilk ulusal bankası olan İş Bankası, Atatürk'ün direktifleriyle İzmir Birinci İktisat Kongresi'nde alınan kararlar doğrultusunda 26 Ağustos 1924 tarihinde kuruldu. İş Bankası ilk Genel Müdürü Celal Bayar'ın liderliğinde iki şube ve 37 personel ile hizmete başladı. Nominal sermayesi 1 milyon TL'ydi. Bu sermayenin fiilen ödenen 250 bin TL'lik bölümü ise bizzat Atatürk tarafından karşılanmıştı.

İş Bankası'nın yurtiçinde 1342, yurtdışında KKTC’de 16, İngiltere, Irak ve Kosova’da 2’şer, Bahreyn’de ise 1 adet olmak üzere toplam 23 şubesi bulunuyor.

İŞ BANKASI ÇALIŞMA SAATLERİ

İş Bankası sabah 09:00’da açılmaktadır. Öğle tatiline 12:30’da giren İş Bankası, 13:30’da tekrar mesaiye başlamaktadır. Akşam saat 17:30’da mesai bitmektedir. AVM içerisinde yer alan şubeler hafta sonu yalnızca Cumartesi günleri 19:30'a kadar açık olabiliyor.

İŞ BANKASI HAKKINDA GENEL BİLGİLER

Şirket Ünvanı : T. İş Bankası A.Ş.

Genel Müdürlük Adresi: İş Kuleleri 34330 Levent Beşiktaş-İstanbul

E-Mail Adresi: İletişim Formu

Telefon: 0850 724 0 724

Tebligata elverişli KEP adresi: isbankasi@hs02.kep.tr

Mersis Numarası: 0481005859000909