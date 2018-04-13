İş Bankası Genel Müdürü Bali'den dolar yorumu: Sıra dışı bir dönem yaşıyoruz

Dünya Gazetesi'nde Ece Ceyhun ve Gülsüm Erdem Emen imzalı habere göre, “İş’le Buluşmalar Toplantısı”nda konuşan Bali, son dönemde kamuoyunda sıkça gündeme gelen ‘yeniden yapılandırma’ların bankacılık açısından olağan durumlar olduğuna dikkat çekti.
Bali, “Biz geçmiş dönemlerden çıkarttığımız tecrübe ve dersle bankacılar olarak mümkün olduğu kadar yapıcı yaklaşımlarla çözümcü olmak durumundayız. Bu anlayışımızı da sürdüreceğiz. Diğer taraftan reel sektörde de belli başlı gruplarımız en az bankalar kadar ellerini taşın altına koymalıdır. Bu dönem fırsatçılık yapma dönemi değildir” dedi. İhtiyacı olanla olmayanı, vakalar bazında ayırt edilmesi gerektiğini vurgulayan Bali, “Kaynak tahsisini bozacak şekilde taleplerde, girişimlerde bulunmamalıyız. Çünkü bu aldığımız inisiyatifler bir ‘kredi kampanyası değildir. Bir ‘kredi yapılandırma’ kampanyası da değildir” diye konuştu.
Doların 4.0 TL, euronun 5.0 TL seviyesini aştığını ve finansal piyasalarda hareketliliğin yüksek olduğuna değinen Adnan Bali, “Hangi bünyelerde, hangi hasarları yarattığını bilmiyoruz ama son derece sıra dışı bir dönem yaşıyoruz” diye konuştu. Bali, piyasaların gündeminde zaten uzun zamandan beri Fed ve jeopolitik gelişmeler olduğunu da hatırlattı.
"Öngörülmeyen vakaları başarıyla yönettik”
Ekonomide yaşanan sıkıntıların neden olduğu bazı kırılganlıkların hem ekonomide hem firmalar tarafında hissedildiğini anlatan Bali, “Fakat güçlü bankacılık sektörü sayesinde bu tür problemli vakaları yönetme kabiliyetine sahip olduğumuzu ifade etmek isterim. Bankacılık sistemi olarak biz bu öngörülmeyen vakaları şu ana kadar başarıyla yönettik. Bundan sonra da yönetmeye de devam edeceğiz” açıklamasını yaptı.
Son dönemde basında sık sık kredi yapılandırma haberlerinin yer aldığına değinen Bali, bu gelişmelerin gereğinden fazla olumsuz bir ilişkilendirmeye konu edilmemesi gerektiği üzerinde durdu. Yapılandırmanın bankacılıkta ve finansmanda ‘olağan’ hadiseler olduğunun altını çizen Bali, “Nakit akışlarıyla kredi arasındaki ilişkinin öngörülen, öngörülemeyen nedenlerle bozulduğu, farklılaştığı durumlarda oturulur ayarlar verilir ona göre yapılandırmalar yapılır. Bunlar çok daha farklı yeni noktalara çekilip gereğinin üzerinde anlamlandırılmamalıdır” şeklinde konuştu.
"Reel sektör de elini taşın altına koymalı”
Bankaların geçmiş dönemde elde ettikleri tecrübe ve derslerle mümkün olduğu kadar yapıcı yaklaşarak ‘çözümcü’ bir şekilde hareket etmek durumda olduğunu anlatan Bali, “Bunu da sürdüreceğiz” dedi.
Bali şöyle devam etti: “Reel sektörde de belli başlı gruplarımız en az bankalar kadar ellerini taşın altına koymalıdır. Bu dönem fırsatçılık yapma dönemi değildir. İhtiyacı olanla olmayanı, vakalar bazında ayırt ederek, kaynak tahsisini bozacak şekilde taleplerde girişimlerde bulunmamalıyız. Çünkü bu aldığımız inisiyatifler bir ‘kredi kampanyası değildir. Bir kredi yapılandırma kampanyası da değildir. Her vakanın kendi özelliğine göre çözümcül bir yaklaşımla karşılıklı iş yapma anlayışı. Geçtiğimiz dönemde olumlu konjonktür ve imkanlar sayesinde, açık ifadeyim bankacılık sektörünün de sağladığı imkanlar sayesinde hızlı bir büyüme ve servet düzeylerine ulaşmış olan irili, ufaklı firmalarımız, belli başlı sermaye gruplarımız bu manada sorumlu davranmak durumundadırlar.”
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