İş Bankası ile Çin Kalkınma Bankası anlaşma imzaladı

İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, iki banka arasında imzalanan anlaşma, Çin bağlantılı projelerin finansmanı da dahil olmak üzere birçok farklı alanda karşılıklı iş birliğini öngörüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Türkiye ve Çin arasındaki ticari ve ekonomik ilişkilerin son yıllarda hızla arttığına işaret etti.

Anlaşmanın iki ülke arasındaki iş hacminin daha da artırılması yönündeki ortak hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adım olduğunu belirten Bali, şunları kaydetti:

"Dışarıdaki yatırımlarını en hızlı arttıran ülkeler arasında yer alan ve küresel olarak en büyük yatırımcı konumuna gelen Çin'in, Kuşak ve Yol stratejisinin de katkısıyla bu konumunu daha da güçlendireceğini düşünüyoruz. Ülkemize uzun vadeli yatırımların kazandırılması ve ticaretin artırılması açısından, Çinli kuruluşlarla iş birliğinin öneminin giderek artacağına inanıyoruz. Çin Kalkınma Bankası ile iş birliğimiz kapsamında da Çin bağlantılı projeler için müşterilerimize verdiğimiz desteği artırarak sürdüreceğiz."

Bali, karşılıklı geliştirilen ilişkilerde bilgi ve tecrübe paylaşımının önemli bir katma değer yarattığını vurgulayarak, söz konusu anlaşma ve daha sonra yapılacak anlaşmaların, ilişkileri arzu edilen seviyeye taşımaya yardımcı olacağını sözlerine ekledi.