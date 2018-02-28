İş Bankası ile Trade Atlas iş birliği

İş Bankası tarafından yapılan açıklamaya göre, yapılan iş birliği kapsamında; Trade Atlas'ın 1 yıllık üyelik paketleri, İş Bankası kredi kartları ya da İş Bankası hesabından havale ile yapılan ödemelerde yüzde 60 indirimli olarak sunuluyor.
Trade Atlas'tan bu hizmeti alan üyeler, ihracat yapmak istedikleri firmalarla güncel ve gerçek verilere dayalı bir süreç başlatıp, zaman kaybetmeden hedef pazarlarına ulaşabilecek. Üyelik kapsamında; firma logolarının ana sayfada yayımlanması, iki yabancı dilde iletişim bilgisi ve ürün görseli eklemeyi içeren tanıtım alanları sunulması ve Google Translate aracılığıyla çoklu dilde tercüme imkanı da faydalanılan diğer hizmetler arasında bulunuyor.
İŞ BANKASI İHRACATÇI MÜŞTERİLERİNE ÖZEL AVANTAJLAR
İş Bankası müşterileri, paket üyeliği sonrası şubelerinden ilk kez alacakları Maximum İhracatçı Kart’ları bu işbirliği kapsamında 1 yıl boyunca kart aidatı ödemeden kullanma imkanına sahip oluyor.
İş Bankası'nın İhracatçı KOBİ’lere özel sunduğu "İhracatçı Kart" ile firmalar, Türkiye’de bir ilk olarak hem şirket kredi kartının tüm özelliklerinden faydalanıyor hem de İş Bankası aracılığı ile gerçekleştirdikleri ihracat işlemlerinden MaxiPuan kazanıyor. Bu işbirliğinin bir parçası olarak firmalar ayrıca, peşin ve mal mukabili ithalat işlemlerini İş Bankası Ticari İnternet Şubesi’nden 30 gün boyunca ücretsiz gerçekleştirme avantajını da elde ediyor.
Verilen bilgiye göre, Trade Atlas; 228 ülkeden 9,5 milyondan fazla ithalatçı firma ve 700 milyondan fazla yurt dışı gümrük ve konşimento bilgilerine dayalı yurt dışı piyasa istihbaratı sistemi ile gerçek yurt dışı ithalatçı firma verileri sağlıyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.