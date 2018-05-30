Türkiye İş Bankası, “Karneni Göster, Kitabını Al” kampanyası kapsamında 1 milyon öğrenciye kitap hediye etmeye hazırlanıyor. Bu yıl 11’inci kez gerçekleştirilecek kampanyada, “Robotlar Hapşırabilir mi? - Bilim Yolunda Eğlenceli Adımlar Kitabı” çocuklara karne hediyesi olarak verilecek. Kitap sevgisinin çocuk yaşlarında kazanılmasının önemine işaret eden İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, “11 yılda 13 milyon kitaba ulaşmış durumdayız. Hediye edeceğimiz kitap sayesinde çocuklarımız programlama, kodlama, algoritma gibi terimleri de öğrenecek” dedi. Bali, bu yıl 94’üncü yaşını kutlayacak olan bankanın, tarihi boyunca asli işi olan bankacılığın yanı sıra, ülkenin toplumsal ve kültürel gelişimine katkıda bulunmak için sosyal sorumluluk projeleri yürüttüğünü söyledi. Bu anlayışla eğitim, çevre, kültür-sanat alanlarında üstlendikleri inisiyatiflerin uzun soluklu, yaygın ve sürdürülebilir olduğunu vurgulayan Adnan Bali, “8 Haziran, Cuma günü karnelerini alan çocuklarımızı kitaplarını vermek üzere şubelerimize bekliyoruz. Bu kitap ile çocuklara okul kapanırken yeni bir ödev değil, keyifle okuyacakları, mutlu olacakları bir hediye veriyoruz” ifadesini kullandı.
‘ÖĞRENİRKEN EĞLENCEKLER’
Gazete Habertürk'ün haberine göre kampanya ile çocuklara kitap okuma alışkanlığı kazandırmayı, kitap sevgisini aşılamayı, merak uyandırmayı, hayal güçlerini geliştirmeyi ve kişisel gelişimlerine katkıda bulunmayı amaçladıklarını kaydeden Adnan Bali, “Çocuklarımız, ‘Robotlar Hapşırabilir mi?’ kitabıyla bilim ve hızla gelişen teknolojinin yanı sıra doğanın korunması ve sürdürülebilir bir gelecek yaratılmasının önemi hakkında bilgiler öğrenirken eğlenecek” diye konuştu.
YURTDIŞINDA DA KİTAP DAĞITACAK
Kampanya kapsamında şimdiye kadar olduğu gibi bu yıl da İş Bankası’nın yurtdışı teşkilatının olduğu ülkelerdeki şubeler aracılığıyla da kitap dağıtılacağını belirten Adnan Bali, ayrıca Yatılı Bölge Okulları, Sevgi Evleri, Çocuk ve Gençlik Kapalı Cezaevleri’ndeki çocuklara kitap hediye edileceğini söyledi. Bali, görme engelli çocuklar için de Braille alfabesiyle bastırılan kitapların okullara dağıtılacağını vurguladı.
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