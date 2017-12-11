İş Bankası'nın veri merkezi birinci oldu

Tuzla’da 32 bin metrekarelik alana kurulan ve bankayı gelecek yıllarda teknoloji açısından olumlu yönde ayrıştıracak olan Atlas Veri Merkezi ile bankanın kesintisiz, güvenli ve hızlı veri akışı sağlaması hedefleniyor. İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, veri merkezinin, dijital dönüşüm ve buna bağlı olarak bütün bilgi teknolojileri altyapısının gözden geçirilerek yenilenmesi anlamında banka tarihinin en önemli ve en büyük dönüşümlerinden biri olduğunu vurguladı.



Gazete Habertürk'ün haberine göre, şirketlerin ancak kendilerini yenileyerek ve çağın gerektirdiği dönüşüme uyum sağlayarak gelişebileceğine işaret eden Bali, “Bizlerin sorumluluğu sadece şu andaki mevcut işlerimizi yapmak değil, geleceğe hazırlanacak şekilde iş modelimizi yenileyebilmek, imkâna, fırsata dönüştürecek bütün uygulamaları yapmaktır” dedi.

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