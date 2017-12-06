İş Bankası üst yönetiminde değişiklik

Yeni atamalar kapsamında Şahismail Şimşek KOBİ ve İşletme Bankacılığı Satış, Ticari Bankacılık Pazarlama ve Ticari Bankacılık Ürün; Ebru Özşuca Hazine ve İktisadi Araştırmalar; Gamze Yalçın ise Uluslararası Finansal Kuruluşlar ve Yatırımcı İlişkileri bölümlerinden sorumlu olacak.



ŞAHİSMAİL ŞİMŞEK KİMDİR?



1968 yılında Erzurum’da doğan Şahismail Şimşek, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Maliye Bölümü’nden mezun oldu. 1992 yılında Yenişehir/Ankara Şubesi’nde Memur olarak göreve başlayan Şimşek, çeşitli kademelerdeki görevlerinin ardından 2007’de atandığı Ticari Bankacılık Ürün Bölümü’nde Müdür Yardımcısı ve Birim Müdürü olarak çalıştı.





Daha sonra sırasıyla Avcılar Ticari Şube Müdürü ve Ticari Bankacılık Satış Müdürü görevlerini yapan Şimşek, Kasım 2017’de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.



EBRU ÖZŞUCA KİMDİR?



1971 yılında Ankara’da doğan Ebru Özşuca, Ortadoğu Teknik Üniversitesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu ve aynı üniversitede İktisat dalında yüksek lisans yaptı. 1993’de İş Bankası Fon Yönetimi Müdürlüğü’nde Uzman Yardımcısı olarak göreve başlayan Özşuca, 1998 yılında Southampton Üniversitesi’nde Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı.





Fon Yönetimi Bölümü’nde Müdür Yardımcısı ve Grup Müdürü olarak görev yapan Özşuca, 2007’de Kurumsal Bankacılık Ürün Müdürü, 2011’de Hazine Müdürü oldu. 2015 yılında Harvard Business School’da ileri düzey yöneticilik programına katılan Özşuca, Kasım 2017’de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.



GAMZE YALÇIN KİMDİR?



1971 yılında Ankara’da doğan Gamze Yalçın, Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü’nden mezun oldu.





1993 yılında İş Bankası Organizasyon Müdürlüğü’nde Organizasyon ve Metot Uzmanı Yardımcısı olarak göreve başlayan Yalçın, 1998 yılında Birmingham Üniversitesi’nde Uluslararası Bankacılık ve Finans alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. 2002 yılında Risk Yönetimi Bölümü’nde Müdür Yardımcısı, 2006’da Grup Müdürü olarak görev yapan Yalçın, 2011’de Risk Yönetimi Müdürü oldu.



Yalçın, 2017 yılında Harvard Business School’da ileri düzey yöneticilik programına katıldı ve Kasım 2017’de Genel Müdür Yardımcısı olarak atandı.

İş Bankası