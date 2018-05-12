DHA'nın haberine göre; İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, finansal sonuçlara ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Geçtiğimiz yıl olduğu gibi, bu yılın ilk çeyreğinde de, yurt içi ve yurt dışı kaynaklı belirsizlikler ile yakın coğrafyamızda yaşanan jeopolitik gelişmeler ülkemiz gündemini etkilemeye devam etti. İş Bankası böyle bir ortamda istikrarlı büyümesini sürdürdü" dedi.
Bankanın aktifinde yüzde 66.5 ile en büyük paya sahip olan nakdi krediler, 2017 yılsonuna kıyasla yüzde 3.0 artarak 246,5 milyar liraya ulaşırken, gayrinakdi kredi hacmi ise 84.8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti ve İş Bankası´nın ekonomiye krediler aracılığıyla sağladığı toplam kaynak tutarı 331,3 milyar liraya ulaştı.
Kredi hacmini sağlıklı ve sorunsuz bir şekilde büyütme politikasını yılın ilk çeyreğinde de sürdüren İş Bankası´nda, sorunlu kredilerin toplam kredilerine oranı, önceki dönemlerde olduğu gibi sektör ortalamasının oldukça altında kalarak yüzde 2.3 düzeyinde gerçekleşti.
Teknolojik atılımları, yaygın şube ağı ve çok yönlü bankacılık hizmetleriyle İş Bankası, mevduat hacmini 2017 yılsonuna göre yüzde 1.5 artırarak 206,9 milyar liraya yükseltti. Aynı dönemde kaynak yapısını güçlendirmek ve fonlama maliyetini yönetmek amacıyla mevduat dışı fon kaynaklarını da kullanmayı sürdürdü.
İş Bankası yılın ilk çeyreğinde, dijitalleşme çalışmalarında da gelişmelere imza attı. Kesintisiz, sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunma hedefi doğrultusunda bugüne kadar gerçekleştirdiği en büyük dijital altyapı dönüşüm projesi olan, uluslararası alanda önemli bir ödüle de layık görülen `Atlas Veri Merkezi´ projesini hayata geçirdi.
Banka bu dönemde ayrıca, müşteri deneyimini iyileştirmek amacıyla dijital hizmet kanallarını teknolojik gelişmelere uyumlu şekilde geliştirmeyi sürdürdü. Bu gelişmeler sonucunda, şube dışı kanallar üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin tüm bankacılık işlemlerinden aldığı pay yüzde 85´e ulaştı.
Topladığı kaynakları en verimli şekilde kullanma stratejisiyle hareket eden İş Bankası, yılın ilk çeyreğinde gösterdiği güçlü performans ile 1.8 milyar lira net kâr elde etti. Bankanın özkaynak büyüklüğü ise 2017 yılsonuna kıyasla yüzde 4.1 artarak 44.8 milyar liraya ulaştı. Güçlü sermaye yapısını koruyan ve etkin bir risk yönetimi politikası uygulamaya devam eden bankanın sermaye yeterliliği rasyosu yüzde 16.5 düzeyinde gerçekleşti.
Adnan Bali, "İş Bankası ülkemize, çalışanlarımıza, müşterilerimize ve hissedarlarımıza katma değer sağlamak için, kaliteli ve sürdürülebilir büyüme stratejisinden taviz vermeden milli bankacılığa öncülük etmeye devam edecektir" dedi.
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