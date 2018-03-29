Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılına ilişkin üretim yöntemiyle hesaplanan gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) sonuçlarını açıkladı. Buna göre, Türkiye ekonomisi geçen yıl yüzde 7,4 büyürken yılın son çeyreğindeki büyüme oranı yüzde 7,3 oldu.

İş dünyasının önde gelen isimleri AA muhabirine bugün açıklanan büyüme rakamlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Limak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Özdemir, herkesin yüzde 5-6 büyüme beklerken Türkiye'nin yüzde 7,4 büyüdüğünü kaydederek, "Bu bizim için inanılmaz ve gerçekten güzel bir haber. İş dünyasını gerçekten sevindirdi. Biz Türk ekonomisine, Türkiye'deki bankacılık sistemine güveniyorduk. Bu da bunun göstergesi." dedi.

"En büyük isteğimiz bu büyümenin kalıcı ve sürdürülebilir olması." diyen Özdemir, 2018'de büyüme rakamının yüzde 6'dan az olmamasını istediklerini ifade etti.

Özdemir, "Bu yıl tüm sıkıntılara rağmen yüzde 7,4 büyüdüysek 2018'de çok rahat bir şekilde yüzde 6 büyüme rakamını sağlayabiliriz. İlk 3 aydaki rakamlara baktığımızda Türkiye'nin ekonomisinin en az yüzde 6 şeklinde büyümesini bekliyoruz. Bunu sağlamamız bile büyümenin kalıcılığını ve sürdürülebilir olmasını gösterir" şeklinde konuştu.

Sanayi sektörünün katma değerinin 2017'de ortalamanın üzerinde yüzde 9,2 büyümesinin hatırlatılması üzerine Özdemir, bu konunun kendilerini ayrıca sevindirdiğini kaydederek, ihracatın her ay rekor kırmayı sürdürdüğünü, bu artışın kapasite kullanım oranlarını yükselttiğini söyledi.

Özdemir, sanayide yaşanan bu olumlu gelişmenin ekonomiyi büyüttüğünü, kalıcı ve sürdürülebilir olmasını sağladığını bildirdi.

Dün Başbakan Binali Yıldırım tarafından açıklanan Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Koordinasyon Kurulu (YOİKK) 2017-2018 Reformu'nun da büyümeye olumlu katkı vereceğini dile getiren Özdemir, bu alınan kararların iş dünyası tarafından sevinçle karşılandığını sözlerine ekledi.

"2018 BÜYÜME TAHMİNİM YÜZDE 5.8-6 SEVİYESİNDE"

Kibar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kibar ise, yıllık yüzde 7,4 büyüme rakamı ile Türkiye'nin OECD'nin en fazla büyüyen ülkeleri arasında yer aldığını belirterek, "İnşaat ve altyapı yatırımlarının bu büyümede ciddi payı var. Sanayideki büyümenin de önümüzdeki süreçte büyümeye daha fazla destek olması bizi daha iyi noktalara götürür." diye konuştu.

KGF destekleriyle altyapı yatırımlarının ekonomiye omuz vermeyi sürdüreceğini anlatan Kibar, "Bu sene de sanırım yüksek büyüme rakamlarıyla bitireceğiz yılı. Benim 2018 için büyüme tahminim yüzde 5,8-6 seviyesinde." değerlendirmesinde bulundu.

"SANAYİNİN BÜYÜME ORANI AYRICA SEVİNDİRDİ"

Kale Grubu Başkanı ve İSO Meclis Başkanı Zeynep Bodur Okyay da, "Türkiye'nin, olağanüstü jeopolitik ve ekonomik riskler altında elde ettiği yüzde 7,4 büyüme, bu ülkenin yönetimiyle, üreticisiyle, girişimcisiyle ve tüketicisiyle nasıl dinamik bir ülke olduğunun somut göstergesidir." dedi.

Büyümede, katma değeri yüzde 9,2 artan sanayinin lider rolünün sürdüğünü görmenin ayrıca umut verici olduğunu dile getiren Okyay, sanayi öncülüğünde yüksek büyümeyi sürdürülebilir kılacak adımların atılmaya devam edilmesi halinde Türkiye'nin ufkunun açık olacağını ifade etti.

Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın, büyüme rakamlarının son derece iyi olduğunu belirterek, "Son derece iyi bir büyüme geldi. Rakamlar her zaman en doğruyu söyler. Konuşulanlara bakmayın rakamlar doğruyu söyler" dedi.

"BÜYÜME RAKAMI ÜLKENİN POTANSİYELİNİ ORTAYA KOYUYOR"

Orka Holding Yönetim Kurulu Başkanı Süleyman Orakçıoğlu da yüzde 7,4'lük büyümenin Türkiye'nin potansiyelinin yanı sıra dinamizmini ve enerjisini ortaya koyduğunu söyledi.

Orakçıoğlu, "Dünyada yüzde 3'ler, yüzde 2'ler seviyesinde, eksilerde büyümelerin olduğu dönemde yüzde 7,4'lük büyüme büyük bir başarı. Burada hem siyasetin hem yapılan yatırımların hem iş dünyasının birlikte ortaya koyduğu olumlu performans önemli" dedi.

Bunu devam ettirmenin öneminin altını çizen Orakçıoğlu, Türkiye'nin bu yıl en az yüzde 5 büyüyeceğini ifade etti.

Orakçıoğlu, "Zaman zaman piyasada gelgitler yaşanabilir. Kısa vadeli düşünmemek, karamsar olmamak lazım. Uzun vadeli düşünmek ve uzun vadeli hedefler koymak lazım" şeklinde konuştu.

Global bir marka olarak dünyanın her yerinde bayraklarını dalgalandırdıklarını dile getiren Orakçıoğlu, ihracatta geçen yıl yüzde 70'lik bir büyüme gerçekleştirdiklerini, bu yıl da yüzde 70-80 arasında bir büyüme performansı yakalamayı hedeflediklerini anlattı.

Orakçıoğlu, 2018'in ilk 3 ayındaki öncü göstergelerin özellikle ihracat tarafında olumlu olduğunu belirterek, "Yıl boyunca bunun devam etmesini bekliyoruz. Artık rekabet konusunda geçmişe göre birkaç adım öndeyiz. Özellikle yaptığımız işler konusunda büyük bir birikim ve tecrübe kazandık. Geçmişle karşılaştırdığımızda seçilen değil seçen konumundayız. Hem müşteriyi hem pazarı seçen bir markayız" diye konuştu.