Gazete Habertürk'ten Naime Sert'in haberine göre; çiçekler, kahvaltılar, küçük ev aletlerinin üzerine yapıştırılmış sevgi dolu mesajlar Anneler Günü’nü kutlamanın en çok kullanılan yollarından birkaçı. Yarın Anneler Günü ve annelerimiz elbette en kıymetli hediyeleri almalı ve en tatlı sözleri duymalı ancak istatistikler duymak istemediklerimizi söylüyor.

ANNELİK CEZASI

Annelik tartışmasız dünyanın en önemli ve en zor işi, ancak istihdam piyasasında cezalandırılıyor. Dünya çapında ücretsiz işlerin yüzde 75’ini kadınlar yapıyor. Buna çocuk bakımı, yaşlı bakımı, yemek pişirme ve temizlik de dahil. Anneler sadece ücretsiz işleri yapmıyor, ücretli işlerde de çocuksuz hemcinslerinden ve babalardan daha az ücret alıyor. Boston Üniversitesi’nin araştırması, bir çocuğu olan annenin ömrü boyunca çocuksuz hemcinsinden yüzde 28 daha az kazanç sağladığını ortaya koyuyor. Araştırmaya göre her çocuk annenin toplam kazancından yüzde 3 eksiltiyor. Çünkü anne çocuğu büyüdüğünde işe dönmek istediğinde hem maaş hem de kariyer olarak eski konumunun çok altında iş bulabiliyor.



EN KÖTÜ KARNE TÜRKİYE’NİN

Kadınların işgücüne katılımı artıyor ancak esnek olmayan çalışma saatleri, çocuk bakımı maliyetlerinin yüksekliği istenen rakamlara ulaşılmasını engelliyor. Annelerin sadece yüzde 30’unun istihdam edildiği Türkiye, Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD) ülkeleri arasında en kötü karneye sahip ülke. Çocuklar okula başladıklarında annelerin işgücüne katılımı artıyor. Çocuk bakımında aslan payını üstlenen annenin sosyo-ekonomik statüsü sadece kendisi için değil, çocuğun sağlığı, eğitimi ve gelecekteki konumu açısından da önem taşıyor. Hem kadının işgücüne katılımını artırıp, hem de doğum oranlarını yükseltmenin yolu ise eğitim, kreş sayısının ve yarı zamanlı çalışma olanaklarının artırılmasından geçiyor.







Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü’nün (OECD) verileri Türkiye’de 0-14 yaş arasında çocuğu olan 15-64 yaş arasındaki kadınların sadece yüzde 30’unun istihdam edildiğini gösteriyor. Türkiye’de annelerin yüzde 21.5’i tam zamanlı işlerde yüzde 8.5’i ise yarı zamanlı işlerde istihdam ediliyor. Danimarka gelişmiş ekonomiler arasında anne istihdamında yüzde 82 ile birinci sırada. Portekiz, Finlandiya, Rusya ve Fransa ise yüzde 70’in üzerindeki oranlarla öne çıkıyor. Almanya annelerin yüzde 39’una yarı zamanlı çalışma olanağı sunuyor.





Çocukların % 86’sına anneleri bakıyor

Türkiye İstatistik Kurumu’nun ( TÜİK) Aile Yapısı Araştırması, hanelerin yüzde 86’sında 0-5 yaş aralığındaki çocukların gündüz bakımının annelerince yapıldığını gösteriyor. Gündüz bakım işini, anneden sonra yüzde 7.4 ile en fazla anneanne veya babaanne üstleniyor. Kreşte veya anaokulunda gündüz bakımı alma oranı yüzde 2.8, bakıcı oranı ise yüzde 1.5 oldu. Çalışan kadınlar aile bakımına günde ortalama 3 saat 31 dakika, çalışan erkekler ise 46 dakika ayırıyor.

Türkiye’de ortalama doğum yaşı 28.1’e çıktı

Kadınlar çocuk sahibi olmak için giderek daha fazla bekliyor. Türkiye’de 2001 yılında ortalama 26.2 olan ilk kez doğum yapan kadınların ortalama yaşı, 2016 yılı itibarıyla 28.1’e yükselmiş durumda. Diğer ülkelerde de anne olma yaşı giderek yükseliyor. Örneğin ABD’de 1980’lerde 22.7 olan ortalama doğum yaşı 2015 yılı itibarıyla 28.8. Bu rakam Danimarka ve İtalya’da 31’i, Güney Kore’de ise 32.4’ü buldu.

DOĞUMLAR AZALIYOR

İlk doğum yaşı yükselirken bin nüfus başına düşen canlı doğum sayısını ifade eden kaba doğum hızı ise 2016 yılında binde 16.5’e indi. Dünya Bankası’nın 2016 yılı verilerine göre Avrupa Birliği ülkeleri arasında İtalya binde 7.8 ile kaba doğum hızının en düşük olduğu ülkelerden biri.

Ücretli doğum izni 4 ayla sınırlı

Annenin iş hayatına dönmesinin önündeki en önemli engellerden biri de çocuk bakımı. Türkiye’de doğum yapan anne toplam 16 hafta ücretli, 6 ay da ücretsiz izin kullanabiliyor. Bazı gelişmiş ülkelerde doğum izin 166 haftaya kadar çıkabiliyor. Ortalama kreş ücretleri bin TL iken asgari ücretin bin 603 TL olması anneleri çalışma hayatından alıkoyuyor.