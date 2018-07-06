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1- ÇEKİNGEN CÜMLELER KURMAK

"Çok yoğun olduğunu biliyorum ama eğer çok zahmet olmayacaksam bu öğleden sonra buluşmamız mümkün mü?" Patronunuza bir soru mu sormak istiyorsunuz? Lafı üsteki gibi uzatmayın. "Ne istediğinizi açıkça söylemezseniz istediğinizi elde edemezsiniz" diyor Klaus.



