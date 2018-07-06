Kibar olmaya çalışırken lafı fazla uzatmak, cümlelerinizde tonlarca ünlem işareti kullanmak gibi ilk başta masum görünen ve bir çok insanın iş yerinde alışkanlık haline getirdiği davranışlar kariyerinizi tehlikeye sokabilir.
Hem şu anki ayın elemanı pozisyonunuzu elinizde tutmak, hem de şirkette yükselebilmek için bu rehberi takip edin Liderlik ve iletişim Koçu Peggy Klaus, "Kadınlar iş ortamında agresif ve antipatik görünmekten korktukları için daha pasif tavırlar takınıyorlar." diyor.
Maalesef çok iddialı olmamak iş ortaklarınıza güven vermezken fazla istekli davranmak amatörlük olarak etiketleniyor. Bu yazıda yer alan üç küçük alışkanlıktan kurtulmak sizi kariyeriniz için doğru bir yola sokacak.
1- ÇEKİNGEN CÜMLELER KURMAK
"Çok yoğun olduğunu biliyorum ama eğer çok zahmet olmayacaksam bu öğleden sonra buluşmamız mümkün mü?" Patronunuza bir soru mu sormak istiyorsunuz? Lafı üsteki gibi uzatmayın. "Ne istediğinizi açıkça söylemezseniz istediğinizi elde edemezsiniz" diyor Klaus.
Kadınlar, kendilerinden önce başkalarını düşünmeye programlandıkları için genelde bir ricada bulunduklarında utanıp sıkılıyorlar. Bu isteği olabildiğinde dolaylı dile getiriyorlar. Ancak bu dil iş arkadaşlarınız tarafından yadırganabilir. Bu da sizin iş için yeterli olup olmadığınız konusunda şüphe oluşturur.
2- FAZLA HEYECANLI E-POSTALAR YAZMAK
"Toplantımız için çok heyecanlıyım! Yanımda ne getirmem gerektiğini lütfen bana haber verin!!!"
Arkadaşınıza gecenin detaylarını aktarırken istediğiniz kadar ünlem işareti kullanabilirsiniz. Peki işle alakalı mesajlar? Heyecanınızı biraz daha kendinize saklamalısınız.
"Bir sürü insan e-postaları kısa telefon mesajlarından farksız görüyor" diyor Uzman Jacquline Whitmore. "Halbuki her yazdığınız e-postayı patronunuz okuyacakmış gibi yazmalısınız." Patronunuz bir milyon ünlem işaretini hoş karşılar mı?
Büyük ihtimalle hayır. Sizin amatör ve çocuksu olduğunuzu düşünür ve sizi ciddiye almaz. İş arkadaşınıza tebrik mesajı göndermediğiniz sürece cümlelerinizin sonuna nokta koymaktan şaşmayın.
3- HER ŞEYE EVET DEMEK
Tabii ki Ayşe'nin doğum günü için kek pişiririm. Erken gelip dekorasyona da yardım etmemi ister misiniz?
Eğer kendinizi sürekli masalardan kahve fincanları toplarken veya iş arkadaşlarınızın doğum günü partilerini organize ederken nuluyorsanız "ofis meleği" rolünüzü üzerinize almış olabilirsiniz.
"Kadınlar genelde iş arkadaşlarına yardımcı olmak amacıyla tu tarz işleri yapmaya gönüllü olurlar ama ofis meleği olmak ters tepebilir" uyarısını yapıyor Radical Condor: Be a Kickass Boss Without Losing Your Humanity (İnsanlığınızı Kaybetmeden Başarılı Bir Patron Olun) kitabının yazarı Kim Scott.
Bu işleri sürekli üstlenmeniz çok profesyonel görünmez. Aynı zamanda bunlar sizi asıl işinizi yapmaktan da alıkoyar.
Kaynak: Cosmopolitan
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