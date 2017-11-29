İş kazası olmazsa prim yükünün yarısını devlet karşılayacak

İş kazası olmayan işverene prim teşviki başvuruları 2018’de, teşvik uygulaması da 2019’da başlayacak. 10’dan fazla çalışanı olan maden, inşaat, gemi ve tekstil gibi “çok tehlikeli” sektörlerde, son 3 yılda ölümlü ya da sakatlıkla sonuçlanan kaza yaşanmaması halinde, işverene prim desteği verilecek. Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre normalde işveren, çalıştırdığı işçi için brüt ücret üzerinden yüzde 2 oranında kısa vadeli (iş kazası) sigorta primi ödüyor. İş kazası yaşanmayan işletmelerde işverenin prim yükünün yarısını devlet karşılayacak.
Kaza yaşanmadığı sürece prim desteği devam edecek. Teşvikten yararlanmak için talepler Nisan 2018’den itibaren alınacak. Prim desteği 1 Ocak 2019’da başlayacak. 10’dan fazla çalışanı olan 57 bin çok tehlikeli işyeri olduğunu belirten İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, bu işyerlerinin yüzde 90- 95’inin (55 bin) teşvikten faydalanabileceğini söyledi.
YÜZDE 80 DESTEK
10 ve daha az çalışanı olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerine de iş sağlığı ve güvenliği desteği konusunda teşvik sağlanacak. Buna göre, tehlikeli işyerlerinde iş sağlığı ve güvenliği hizmeti almak koşuluyla, işverenin ödediği kısa vadeli sigorta priminin yüzde 70’ini devlet ödeyecek. Çok tehlikeli işyerlerinde bu destek yüzde 80’e kadar çıkacak. Tehlikeli işyerlerinde kişi başı 24, çok tehlikeli işyerlerinde kişi başı 27 lira destek verilecek. İş sağlığı ve güvenliği konusunda halen uygulanmakta olan teşvikte en iyi sonucun Mersin’de alındığını kaydeden Koç, bunu yaygınlaştıracaklarını söyledi.
AHİLİK SANDIĞI 2020’YE ERTELENDİ
Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 2020 yılına ertelendi. Torba Yasa görüşmeleri dün gece TBMM Genel Kurulu’nda tamamlandı. Eklenen madde ile Esnaf Ahilik Sandığı uygulamasının yürürlük tarihi 1 Ocak 2018’den 1 Ocak 2020’ye alındı.
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