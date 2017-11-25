İş kazası sayısına AB ayarı geliyor

İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürü Orhan Koç, iş kazalarında Türkiye’nin Avrupa’nın ilk sıralarında yer almasını “iş kazası” tanımının geniş olmasına bağladı ve hesaplama yönteminde değişiklik yapılacağını söyledi.

Gazete Habertürk'ten Esra Nehir'in haberine göre Koç, “İngiltere’de 4 güne kadar işe dönüş varsa bu iş kazası sayılmıyor. Bizde, işçinin eli çizilse, hekim o gün ‘İşbaşı yapılabilir’ dese iş kazası sayılıyor. Aynı gün işbaşı yapanlar, iş kazalarının yüzde 51’ini oluşturuyor” diye konuştu.

DEVLET FAKTÖRÜ

Avrupa ile Türkiye’nin istatistik modüllerinin farklı olduğunu vurgulayan Koç, “Avrupa ölçütlerini dikkate aldığımızda bu oran yarı yarıya azalıyor” dedi. Koç’a göre, Türkiye’de rakamın yüksek çıkmasının bir diğer nedeni kamunun istatistiklere dahil edilmemesi.

Avrupa ülkelerinde kamu-özel tüm iş kazalarının hesaplamalara dahil edildiğini söyleyen Koç, “Biz, Sosyal Güvenlik Kurumu üzerinden bildirimde bulunulduğu için sadece sigortalı çalışanların içindeki iş kazaları oranlarını yayımlıyoruz. Kamuyu da dahil ettiğimizde bu oran bir daha düşüyor.

Tüm rakamları reel olarak ortaya koymak istiyoruz. İstatistiklerimizi Uluslararası Çalışma Örgütü direktifleri ile Avrupa Birliği’ne uygun hale getirmek için çalışma başlattık. Altyapısını hazırladık, veri akışı başladı. Yeni istatistik modeline göre ilk rakamları 2018 ortalarında açıklayacağız” dedi.

GELİŞMİŞ ÜLKELERE GÖRE YAPACAĞIZ ALMANYA’YI ÖRNEK ALABİLİRİZ

Koç, yeni sistemin nasıl işleyeceğini de şöyle anlattı: “Avrupa’da hangi ülkeler kaç günü iş kazasından sayıyor ve iş kazası istatistiklerine ekliyor bunun analizini yapıyoruz. Gelişmiş bir ya da birkaç ülkeyi kendimize örnek alıp istatistiğimizi buna göre yapacağız. Bize en yakın ülke Almanya. İş kazaları ve meslek hastalıkları istatistik yöntemini bu analizler ışığında gözden geçirip değerlendireceğiz. Özel sektörün yanı sıra mevcut hesaplamada kapsam dışı bırakılan stajyerleri ve tarım işçilerini de içine alacak bir istatistik modülü ortaya koyacağız. Sosyal haklarla ilişkilendirilmiş olup olmadığına bakmaksızın veri tabanı oluşturacağız. İş sağlığı ve güvenliği bilgi yönetim sisteminden veri alarak bir istatistik modellemesi yapıp belli periyotlarla yayımlayacağız.

KAMU DAHİL KAPSAMLI İSTATİSTİKLER 2020’DE YAYIMLANACAK

Kamunun iş sağlığı ve güvenliğine tam uyumunun 2020’ye ertelendiğini belirten Koç, “Kamunun da tam dahil olduğu kapsamlı istatistiğimizi 2020 yılında yayımlayacağız. Amaç iş kazaları ve meslek hastalıklarını engelleyebilmek için tedbir almak, projeksiyonlar yapmak” dedi.

276 BİN İŞ KAZASININ YÜZDE 51’İNDE İŞÇİ AYNI GÜN İŞBAŞI YAPTI

Türkiye’de 2016 yılında 276 bin iş kazası meydana geldi. Bunun yüzde 51’inde işçi, aynı gün işbaşı yaptı. Ölümlü iş kazalarının oranı ise yüz binde 10.2. Uluslararası Çalışma Örgütü verilerine göre, Türkiye bu rakamlar ile iş kazalarında 88 ülke arasında ilk 20 arasında yer alıyor.

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