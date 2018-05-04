Kalegaz A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Faruk Ilıcan, 21 Mart tarihinde Ankara Çankaya’daki evinden çıktıktan sonra uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti. Cinayetle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Kadooğlu Holding Yönetim Kurulu Başkanı, TÜSİAD üyesi ve TÜRKONFED Başkanı Tarkan Kadooğlu ile babası Cemal Kadooğlu’nun da aralarında bulunduğu bazı isimlere ulaşıldı. Olaya karıştığı iddiasıyla 8 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Eşzamanlı baskınlarla Tarkan Kadooğlu’nun babası Cemal Kadooğlu, 2 kuzeni ve eniştesinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı. Tarkan Kadooğlu'nun ise evinde yapılan aramada bulunamadığı belirtildi.







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