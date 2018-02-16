HT Magazin'de yer alan habere göre, Ulusoy, aralarında Orhan Gencebay, Ferdi Tayfur, İzzet Günay ve Metin Akpınar’ın da olduğu dostlarını Levent’teki ofisinde ağırladı.



Geçmişe dair anekdotların ve hatıraların anlatıldığı buluşmada Ulusoy, pastasını keserken duygusal anlar yaşadı.

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