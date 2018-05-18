İstanbul'da ekonomik zorluk çeken işadamlarına çek ve senet karşılığı para vereceklerini vaat ederek piyasayı dolandıran 12 kişi gözaltına alındı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Nihat Uludağ'ın aktardığı bilgilere göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saat 06.00'da liderliğini M.Y.'nin yaptığı 'nitelikli dolandırıcılık' ve 'tefecilik' çetesine yönelik operasyon başlattı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 22 zanlıdan aralarında çete lideri M.Y.'nin de bulunduğu 12 şüpheli gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 1 adet tabanca ele geçirildi.



EKONOMİK ZORLUK ÇEKEN İŞADAMLARINI DOLANDIRMIŞLAR

Nitelikli dolandırıcılık ve tefecilik suçlarına karışan çete üyelerinin, mail, faks broşür, gazete ilanı gibi yöntemlerle ulaştıkları ekonomik zorluk çeken şirket ve işadamlarını ağlarına düşürdükleri tespit edildi. Çete üyelerinin, para verecekleri vaadiyle ekonomik zorluk yaşayan işadamı ve şirketlerden çek, senet ve gayrimenkul teminatları aldıkları, çok az bir miktar para vererek aldıkları teminatlara haciz yoluyla el koydukları tespit edildi.

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