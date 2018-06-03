MEITU X BRITISH MUSEUM

Çin’in önde gelen mobil internet şirketi Meitu ve British Museum, özellikle kadınlar için sınırlı sayıda bir cep telefonu piyasaya sürüyor. Geçen hafta satışa çıkarılan ortak markalı telefon ‘Beauty Gadget’ (güzellik aleti) olarak pazarlanıyor. Bunun baş sebebi: Her yaştan farklı cilt tonlarına ve yüze göre selfinizi geliştirebilen yapay zekâ güzelleştirme teknolojisine sahip olması... ‘Güzellik aleti’nin tasarımı ise en önemli Rococo sanatçılarından biri olan Antoine Watteau’dan ilham alıyor. 2008’de kurulduğu günden bu yana ürünlerinde daima “güzellik” fikrine odaklanan Meitu, British Museum ile işbirliğiyle sanat ve teknolojiyi birleştirerek daha fazla insanın yaşamına “güzellik” getirecekmiş... Sınırlı sayıda üretilen ‘V6’ deri kılıf ve allık fırçası seti ile birlikte geliyor. HT Pazar'dan Deniz Çağlar'ın haberi...

HUBLOT x SHEPARD FAIREY

İsviçreli saat markası Hublot, ‘Hublot Loves Art’ kampanyası altında Amerikalı sokak/grafik sanatçısı ve aktivist Shepard Fairey ile yeni işbirliğini duyurdu. Fairey’nin Hublot için tasarladığı sınırlı sayıda üretilecek saatin ismi: Big Bang Meca-10. Çoğunlukla politik odaklı çalışmaları bulunan Fairey’nin Hublot için ne tasarlayacağı merak konusuyken bu kez politikadan ziyade estetik odaklı... Saatin içine yerleştirilen model, sanatçının “STAR GEAR” imzasını taşıyacak.

Fairey’nin sanatı, Los Angeles başta olmak üzere dünyanın pek çok yerinde duvarları süslüyor. En çok tanınan çalışması, izleyiciyi otoriteleri sorgulamaya iten OBEY sanat projesi ve 2008 ABD başkanlık kampanyasının ikonik bir temsili olan Barack Obama “HOPE” (Umut) posteri.

Fairey’nin yakın tarihli siyasi çalışmaları arasında, Paris’te 2016’da yaşanan terör saldırısı ardından ürettiği “Liberté, Egalité, Fraternité” (Özgürlük, Eşitlik, Kardeşlik) yer alıyor. Fairey aynı zamanda, 2015’te yaptığı dev ‘Earth Crisis’ enstalasyonuyla Eyfel Kulesi’ne eseri yerleştirilen ilk sanatçı.

Bu sürümle Fairey, Hublot’nun Chen Man, Depeche Mode ve Sang Bleu’nun aralarında bulunduğu marka elçileri kervanına katılmış olacak.

KAWS X UNIQLO

Japon giyim markası Uniqlo ile ‘Peanuts’ kapsül koleksiyonunun piyasaya sürülmesinin ardından sanatçı KAWS, bu kez efsanevi çocuk TV şovu ‘Susam Sokağı’ temalı bir ortaklığa imza atacağını duyurdu. Tasarımlarda programın ünlü karakterleri Ernie&Bert, Oscar the Grouch ve Elmo ile birlikte KAWS figürleri yer alacak.

RICK OWENS X BARNEYS NEW YORK

Bu kez ilginç bir sanatçı ve mekân eşleşmesi var: Hafta sonu Barneys New York, Madison Avenue ‘flagship’ mağazasında Rick Owens “Subhuman Inhuman Superhuman” retrospektifi başlattı. Sergi, izleyiciyi Rick Owens’ın kariyeri boyunca evrilimini keşfeden bir yolculuğa çıkarıyor. Barneys’in kreatif direktörü Matthew Mazzucca ve Owens’ın kürate ettiği sergide, 20’den fazla manken üzerinde kıyafet, mobilyalar, lookbook’lar, eskizler, arazi sanatı enstalasyonları ve video sanatı yer alıyor.

Serginin mimari unsurları üçüncü ve dördüncü katlarda vurgulanırken, tasarımcının “Earth Work” heykelinin rekreasyonu, Barneys’in Madison Avenue vitrinlerinde sergileniyor.

KANYE WEST X YEEZY HOME

Bir ilginç girişim de Kanye West’ten: West ve ekibi, halihazırdaki müzik ve moda platformlarına ek olarak mimariye giriş yapacaklarını duyurdu geçtiğimiz hafta. Twitter üzerinden yaptığı açıklamada sanatçı, mimarlık şirketinin “YEEZY Home” olarak adlandırılacağını ve “dünyayı daha iyi hale getirmeyi” amaçladıklarını yazıyor. Bana sorarsanız, Adidas’a bağlı ‘Yeezy’ kuruluşunun ayakkabı ve stilin ötesine geçmesi an meselesiydi. Öğreniyorum ki, ekibe çoktan mimar ve endüstri tasarımcıları almaya başlamışlar. Kim ne derse desin, West’in girişimciliğine hayranım doğrusu...