Terör olayları başta olmak üzere çeşitli nedenlerle 1990'lı yıllarda köyden kente göçün yaşandığı illerden Batman'da, iş bulamadıkları için geçim sıkıntısı yaşayanlar bir süre sonra büyükşehirlere göç etmek zorunda kaldı.

Başta İstanbul, İzmir ve Bursa olmak üzere batı illerinde özellikle tekstil sektöründe çalışanlar için, 2003 yılından itibaren siyasi gelişmelerin ekonomi üzerindeki olumlu etkisi, sağlanan huzur ortamı, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kalkınması için uygulanan teşvik ve kamu kuruluşlarının projeleri, memlekete yatırımı cazip hale getirdi.

Girişimcilere sunulan bedava arsa, makine desteği ile sigorta primi, enerji ve vergi indirimi ile İŞKUR, KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığı) ve Dicle Kalkınma Ajansının (DİKA) sağladığı destekle Batman, tekstilciler için gözde üretim merkezi haline dönüştü.





Tekstil işçisi olarak yaklaşık 20 yıl önce göç ettikleri İstanbul, İzmir ve Bursa'daki atölyelerde çalışan ve sağlanan bu fırsatlardan faydalanmak isteyen 150'ye yakın girişimci memleketine dönerek devlet desteğiyle üretim tesisi kurdu.

Bu sayede son 10 yılda Batman'da kurulan yaklaşık 200 tekstil atölyesinde 20 bin kişiye istihdam sağlandı.

Söz konusu atölyelerde üretilen giysilerin büyük bölümü Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor.

İSTANBUL'DAN GELDİ 220 KİŞİ İSTİHDAM EDİYOR

İşçi olarak göç ettiği İstanbul'dan işveren olarak dönen girişimcilerden biri de Ferit Eren.

İş bulmak için 2001 yılında Batman'dan İstanbul'a göç eden ve orada 6 yıl tekstil atölyesinde işçi olarak çalışan Eren (32), daha sonra bir arkadaşıyla küçük atölye kurdu. Kısa sürede işlerini büyütmeyi ve sermaye birikimi oluşturmayı başaran Eren, devletin sağladığı teşvik ve destek uygulamalarından faydalanmak üzere memleketinde yatırım yapma kararı aldı.

Hasankeyf ilçesinde 90 kişinin çalıştığı atölye kuran Eren, yaklaşık 7 ay önce de Batman merkezde 130 kişinin istihdam edildiği ikinci tesisini kurdu.

Genç nüfusa sahip ilde, kalifiye eleman sıkıntısını İŞKUR'un sağladığı "işbaşı eğitim programı" sayesinde gideren Eren, İstanbul'dan daha işi şartlarda üretim yapmanın mutluluğunu yaşıyor.

"TEŞVİK BATMAN2I ŞAHLANDIRACAK"

Doğu Tekstil sahibi Eren, AA muhabirine, Batman'a ilk yatırım yapan tekstil firmaları arasında yer aldığını belirterek, kente ilk geldikleri dönemde tekstil sektörünün gelişmeyeceğini düşünenlerin kendilerine güldüğünü söyledi.

Atölyesindeki makineleri DİKA'nın sağladığı yüzde 50 hibe desteğiyle aldığını vurgulayan Eren, "Devletin sağladığı imkanları görünce bölgeye gelmek cazip geldi. Fason üretim yapıyoruz, kendi markamızı üretmek istiyoruz. İşimizi büyütmek için çalışıyoruz." dedi.

"İŞKUR olmasaydı kalifiye eleman yetiştiremezdik. İŞKUR ile önce gençleri eğitip, ardından atölyede iş başı yaptırdık. Bunun çok büyük faydasını gördük." diyen Eren, şöyle konuştu:

"İşçi olarak işe başladık bugün işveren olduk. Bunu devletin sunduğu imkanlara borçluyuz. Devletin sürdürdüğü politikalar sayesinde ayaktayız. Yerli ve yabancı çok sayıda firma bu avantajlardan faydalanmak için Batman'a yöneldi. Devletin sunduğu imkanlar bölgeye büyük yatırımların yapılmasını sağlıyor. Teşvik Batman'ı şahlandıracak."

Fareks Tekstil sahibi Cengiz Kaptanoğlu ise 20 yıl önce ailesiyle göç ettiği İstanbul'da bir tekstil atölyesinde ütücü olarak işe başladığını söyledi.

Daha sonra sektörde farklı kademelerde çalıştığını ve ardından atölye kurduğunu dile getiren Kaptanoğlu, genç nüfusa sahip Batman'da yatırımcılara sağlanan avantajlar dolayısıyla memleketinde ortağıyla üretime başladığını aktardı.

İlk etapta 60 kişiyle başladıkları iş yerinde bugün 400'e yakın kişinin çalıştığını, hedefinin üretim kapasitesini yükselterek 700 kişiye istihdam sağlamak olduğunu aktaran Kaptanoğlu, şunları kaydetti:

"İstanbul'dan gelip Batman'da atölye kuran çok şirket var, sırada bekleyen çok girişimci de var. Organize sanayi bölgesinde arsa tahsisi bekleyen 100'ü aşkın tekstil şirketi var. Günlük yaklaşık 20 bin ürün üretiyoruz. Ürünlerimizin çoğu, Danimarka, İspanya, İngiltere, Almanya'ya gidiyor, buralardan da diğer Avrupa ülkelerine dağılıyor. Batman bu gidişle inşallah ileride bir tekstil kenti olacak. Şu anda 200 atölye var, istihdam sayısı da 20 binin üzerinde. Bu firmaların yüzde 90'ı da İzmir, İstanbul ve Bursa'dan geldi."

İŞÇİLER DÖNDÜKLERİ MEMLEKETİNDE İSTİHDAMA KAVUŞTU

Batman'da üretim yapan tekstil fabrikaları, daha önce işsizlik dolayısıyla göç eden çok sayıda işçinin geri dönüşünü de sağladı.

13 yıl İstanbul'da tekstil sektöründe çalışan Cengiz Altındağ, "İstanbul'da geçinemediğim için Batman'a döndüm. Şu an çok memnunum. Burası çok daha iyi, her açıdan avantajlı." ifadelerini kullandı.

Tekoşin Acar da 4 yıl İstanbul'da tekstil atölyelerinde işçi olarak çalıştığını, Batman'da üretim tesislerinin açıldığını öğrenince memleketine geri döndüğünü belirtti.

Acar, "İstanbul çok zordu, o yüzden Batman'a geldim. Burada çalışıyorum akşam evime rahat gidiyorum, maaşı da daha iyi. Servis kapıdan alıyor, kapıya bırakıyor. Orada kendi imkanlarımızla gidip, geliyorduk. Sabah erken kalkıp 1-2 saatte ancak iş yerine varıyorduk." diye konuştu.