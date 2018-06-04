İşçi kadını sahnede dudaklarından öpen Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte'ye tepki

Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte, televizyonda canlı yayınlanan bir etkinlikte Filipinli bir işçi kadını öpünce eleştirilere maruz kaldı.
Tartışma yaratan olay, Güney Kore'de, Duterte'nin yurtdışında çalışan Filipinli işçilerden oluşan bir kalabalığa yaptığı konuşma sırasında yaşandı.
Duterte bir kitabın kopyasını vermek üzere sahneye davet ettiği işçi kadınlardan birine sarılıp yanağına öpücük kondurdu.
Ancak Duterte ikinci kadına yöneldiğinde kendisini dudağından öpmesini ima eden jestler yaptı.
Genç kadınla devlet başkanı bir süre karşılıklı yakınlaşıp uzaklaştı. Fakat sonunda Duterte son hamleyi yapıp endişeli kahkahalar atan kadını dudaklarından öptü.
Kalabalık olay anını alkışlarla karşılarken, internetteki yorumlar pek de olumlu değildi.
Filipinli kadın hakları örgütü Gabriela, Duterte'nin davranışını "kadın düşmanı bir devlet başkanından iğrenç bir tiyatro gösterisi" diye niteledi.
Gabriela, "bu davranışın aslında halkın gerçek siyasi meselelere ve devlet başkanının eskisi kadar popüler olmadığı gerçeğine olan ilgisini dağıtmaya yönelik daha büyük bir çabanın parçası olduğunu" savundu.
Duterte'nin öptüğü genç kadın daha sonra öpücüğün art niyetli olmadığı yolunda bir açıklama yaptı. Ancak bu Dutarte'nin 'uygunsuz" ilk hareketi değil.
Rodrigo Duterte daha önce de kadınlara yönelik uygunsuz davranışta bulunmakla suçlanmıştı.
Duterte, 2016'nın Nisan ayında bir seçim kampanyası sırasında da bir tecavüz ve cinayet vakasıyla ilgili sözleriyle tepki toplamıştı.
Filipinler Devlet Başkanı, 1989'da Davao Belediye Başkanı olduğu dönemde tecavüze uğrayan ve öldürülen Avustralyalı bir misyoner hakkında "Tecavüz uğradığı için çok öfkelendim ama çok güzel bir kadındı, ne büyük kayıp ilk birlikte olan kişi belediye başkanı olmalıydı" demişti.
Duterte bu yıl başlarında da Filipinli askerlere isyancı kadın komünistleri "vajinalarından vurmalarını" tavsiye etmişti.
Her iki açıklama da sosyal medyada yoğun şekilde eleştirilmişti.
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