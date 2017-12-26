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Çocuklarım da sıkıntı yaratmadı. Onlar da hep burada köpeklerle, buzağılarla oynuyorlar. Beyaz yakalı olmak çok da önemli değil. Herkesin böyle bir hayali vardır ama cesaret edip yapamaz. Arkadaşlarımın hepsi 'Deli misin?' diyor. Bir daha olsa yine yaparım. Annem 'güzel maaşını bıraktın' diye hala bana küstür ama birilerinin bunu yapması lazım. Herkes yurt dışında kalamaz. Bir şekilde üretim yapılması gerekli.