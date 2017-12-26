İş-Yaşam

İşçi olarak başladı, vergi rekortmeni patron oldu

18.12.2017 - 15:04 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Son dönemde girişimcilikle ilgili ilham veren hikayeler sıkça ajanslara düşmeye başladı. Kimi küçük hibelerle işe başlayıp büyütüyor, kimisi işini bırakıp patronluğun yolunu tutuyor. İşte besicilikten mantar yetiştiriciliğe, ipek böcekçiliğinden mobilyacılığa, salça üretiminden kurutulmuş meyveye kadar 19 gerçek iş öyküsü...

  • 1 İşçi olarak başladı, vergi rekortmeni patron oldu
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    1- DÖRT YIL ÜST ÜSTE VERGİ REKORTMENİ OLDU

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    İstanbul'da 13 yaşındayken işçi olarak çalışmaya başlayan 35 yaşındaki Mesut Er, 2006 yılında Tokat'ın Erbaa ilçesinde kurduğu küçük atölyeyi yaklaşık 350 kişinin çalıştığı fabrikaya dönüştürdü. Altyapı malzemeleri üreten fabrikanın sahibi Er, Tokat'ta 4 yıl üst üste vergi rekortmeni oldu. Erbaa'da yaşayan Mesut Er, 1995 yılında yakınlarıyla birlikte gittiği İstanbul´da altyapı malzemeleri üreten fabrikada çalışmaya başladı.

  • 3 İşçi olarak başladı, vergi rekortmeni patron oldu
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    Yıllarca işçi olarak çalışan Er, 2006 yılında İstanbul´da çalışarak, biriktirdiği parayla memleketi Erbaa'da altyapı malzemeleri üreten atölye açtı. Atölyenin başına ağabeyi Ramazan Er´i geçiren Er, 2 yıl daha İstanbul´da çalıştı. Daha sonra memleketine dönerek, atölyesinin başına geçti. Er, yıllar içinde yaptığı yatırımlarla küçük atölyesini yaklaşık 350 kişinin çalıştığı fabrikaya dönüştürdü.

  • 4 İşçi olarak başladı, vergi rekortmeni patron oldu
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    Erzincan, Sivas, Samsun, Amasya, Çorum ve Sinop illerine iş yapmaya başlayan firma sahibi, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 4 sene üst üste Tokat'ta gelir vergisi rekortmeni oldu. Er, firma bünyesinde taş ocağı ile oturma bankları ve çöp kutuları gibi üst yapı malzeme üretimi yapan bir fabrika daha açarak, 2017 yılında faaliyete başlattı. Firmanın yatırımı yaklaşık 30 milyon liraya ulaştı.

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    'İŞE ÇEKİRDEKTEN BAŞLADIK'

    Yaptığı işe kendi birikimiyle küçük bir yatırımla başladığını anlatan Mesut Er, şunları söyledi:

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Yorumlar 3
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 16:13
    Aynen katılıyorum. aynen katılıyorum.
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 16:13
    Aynen katılıyorum.
  • Misafir 19 Aralık 2017 Salı 09:51
    devlet çiftciliğin önünü açmalı yurt dışında adamların ürettiği her tarım ürünü altın değerindeyken bizimkiler zararına seneyi kapatıyor borç içinde yüzüyor. eğitim şart yurt dışında pazarın önü açılmalı, çiftciyi dolandırıcı şebekeleri çökertilmeli. inanın çiftciyi olumlu yönde desteklense çok ciddi vergiyide devlet kazanır.
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