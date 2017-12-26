Son dönemde girişimcilikle ilgili ilham veren hikayeler sıkça ajanslara düşmeye başladı. Kimi küçük hibelerle işe başlayıp büyütüyor, kimisi işini bırakıp patronluğun yolunu tutuyor. İşte besicilikten mantar yetiştiriciliğe, ipek böcekçiliğinden mobilyacılığa, salça üretiminden kurutulmuş meyveye kadar 19 gerçek iş öyküsü...
1
1|135
1- DÖRT YIL ÜST ÜSTE VERGİ REKORTMENİ OLDU
HABERİN DEVAMI
2
2|135
İstanbul'da 13 yaşındayken işçi olarak çalışmaya başlayan 35 yaşındaki Mesut Er, 2006 yılında Tokat'ın Erbaa ilçesinde kurduğu küçük atölyeyi yaklaşık 350 kişinin çalıştığı fabrikaya dönüştürdü. Altyapı malzemeleri üreten fabrikanın sahibi Er, Tokat'ta 4 yıl üst üste vergi rekortmeni oldu. Erbaa'da yaşayan Mesut Er, 1995 yılında yakınlarıyla birlikte gittiği İstanbul´da altyapı malzemeleri üreten fabrikada çalışmaya başladı.
3
3|135
Yıllarca işçi olarak çalışan Er, 2006 yılında İstanbul´da çalışarak, biriktirdiği parayla memleketi Erbaa'da altyapı malzemeleri üreten atölye açtı. Atölyenin başına ağabeyi Ramazan Er´i geçiren Er, 2 yıl daha İstanbul´da çalıştı. Daha sonra memleketine dönerek, atölyesinin başına geçti. Er, yıllar içinde yaptığı yatırımlarla küçük atölyesini yaklaşık 350 kişinin çalıştığı fabrikaya dönüştürdü.
4
4|135
Erzincan, Sivas, Samsun, Amasya, Çorum ve Sinop illerine iş yapmaya başlayan firma sahibi, 2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında 4 sene üst üste Tokat'ta gelir vergisi rekortmeni oldu. Er, firma bünyesinde taş ocağı ile oturma bankları ve çöp kutuları gibi üst yapı malzeme üretimi yapan bir fabrika daha açarak, 2017 yılında faaliyete başlattı. Firmanın yatırımı yaklaşık 30 milyon liraya ulaştı.
HABERİN DEVAMI
5
5|135
'İŞE ÇEKİRDEKTEN BAŞLADIK'
Yaptığı işe kendi birikimiyle küçük bir yatırımla başladığını anlatan Mesut Er, şunları söyledi:
6
6|135
İstanbul'da yine bu sektörde hizmet veren değişik firmalarda çalışmaya başladık. Yani bu işin çekirdeğinden başladık. İşçilik hayatımız, uzun yıllar devam etti. Kardeşlerimle amca çocuklarıyla birlikte 2006 yılına kadar işçilik hizmetimiz devam etti. Bu zaman zarfında da bu işte kendimizi yeterince yetiştirdik.
7
7|135
O dönemlerde cüzi de olsa biraz birikimimiz oldu. Kendi memleketimizde küçük de olsa bir başlangıç yapmak istedik. Hem bölgemizde böyle bir ihtiyacın olduğunu fark ettik hem de bölgemizde yeni bir işletme alanı kurulsun istedik.
HABERİN DEVAMI
8
8|135
Bunu zaten büyük şehirlerde yeterince yapan var. Anadolu'da kendi bölgemizde faydalı olmak için böyle bir işletmeyi 2006 yılında Erbaa'da faaliyete başlattık. Şimdi yüzlerce işçimiz çalışıyor. Ciddi bir azim gösterdik. İşi de iyi biliyorduk; çünkü çekirdeğinde yetiştik. Başarının en önemli kuralı o, işi iyi bilmek.
Fabrikalarında yüzlerce kişiyi istihdam ettiğini dile getiren Er, ''2013, 2014, 2015 ve 2016 yıllarında Tokat´ta gelir vergisinde birincisiyiz. Bu şekilde de devam edecek. Vergi rekortmenliğini kimseye kaptırmayı düşünmüyoruz. Aynı şekilde devam edecek inşallah" dedi.
10
10|135
HABERİN DEVAMI
11
11|135
2- EV HANIMLARI ÇOCUKLUK HAYALLERİNİ GERÇEKLEŞTİRDİ
12
12|135
Elazığ'da yaşayan çocukluk arkadaşı 3 çocuk annesi 40 yaşındaki Müzeyyen Yıldız ve 2 çocuk annesi 36 yaşındaki Ufuk Tunç küçükken ev yemekleri yapan bir iş yeri açmanın hayalini kurdu.
13
13|135
Çocukluk arkadaşları evlendikten sonra da dostluklarını sürdürdü ve çalışan komşularına evde yemek yapıp satarak ilk işlerine başladı . Evde yaptıkları yemekler beğenilince iki kadın çocukluk hayallerini gerçekleştirmek için Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığına (KOSGEB) başvurdu.
HABERİN DEVAMI
14
14|135
KOSGEB'den destek alan kadınlar hayalini kurdukları iş yerini açtı. Belirli bir müşteri potansiyeli de yakalayan kadınlar içli köfte, mantı ve Harput köftenin de yer aldığı birçok yemeği yaparak para kazanıyor.
15
15|135
Ufuk Tunç'la çocukluk arkadaşı olduklarını belirten Müzeyyen Yıldız, şöyle konuştu.
16
16|135
"Daha önce kendi yaşadığımız sitelerde çalışan ailelere yemek yapıyorduk. Çocukluktan beri Ufuk'la kendi iş yerimizi açma hayalimiz vardı. Devletimizin de verdiği destekten yararlanarak kendi iş yerimizi açma kararını aldık. İşyerimizi açtık. İçli köfte, Harput köfte, su böreği, gömme, mantı olmak üzere birçok yemek çeşidini yapıyoruz. Ayrıca sabahları kahvaltı veriyoruz ve butik pastacılık yapıyoruz. Çevremizden destek alıyoruz ve lezzetlerimiz beğeniliyor."
HABERİN DEVAMI
17
17|135
Kendi iş yerlerinin olmasının hayalini kurduklarını dile getiren Ufuk Tunç, şu açıklamalarda bulundu:
18
18|135
"Müzeyyen'le beraber kendi iş yerimizi açmak istiyorduk. Daha önce evde yemek yapıyorduk ve satıyorduk. Daha sonra KOSGEB'den destek aldık. Arkadaşımla beraber kendi iş yerimizi kurduk. Yeni olmamıza rağmen işlerimiz çok iyi. Şuanda aile ekonomimize destekte bulunuyoruz. İlk hedefimize ulaştık ve inşallah ileride daha iyi oluruz."
19
19|135
3- TURŞU SAYESİNDE BURSA'DA TERSİNE GÖÇ
HABERİN DEVAMI
20
20|135
Bursa'nın Orhangazi ilçesine bağlı Gedelek Mahallesi'nde 60 yıl önce başlayan turşuculuk, bugün 70 firma ve sezonluk işçilerle 5 bin çalışanıyla büyümeye devam ediyor.
21
21|135
Mahalleden dünyanın birçok ülkesine turşu ihraç ediliyor. Özellikle yaz döneminde yapılan üretimle yılda yaklaşık 30 bin ton turşu üretiminin yapıldığı Gedelek Mahallesi'ne tersine göç yaşanıyor.
22
22|135
Orhangazi'ye 5 kilometre uzaklıkta bulunan ve eskiden köy olan Gedelek'te, irili- ufaklı 70 imalathanede titizlikle üretilen turşular, iç ve dış pazara gönderiliyor.
HABERİN DEVAMI
23
23|135
Mahallesinde yaklaşık 60 yıldır turşuculuk yapıldığını söyleyen Gedelek Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Dönmez, şöyle konuştu:
24
24|135
Turşu yapmak için Türkiye'nin birçok bölgesinden sebze ve meyve alıp, bunları kamyonlar ile mahallemize getiriyoruz. Turşu yapıldığı özellikle yaz ve ilkbaharda, çalıştıracak işçi bulamıyoruz.
25
25|135
İstanbul, Bursa, İzmir ve doğu illerinden insanlar, çalışmak için bize geliyorlar. Normalde köylerden şehirlere göç olur.
HABERİN DEVAMI
26
26|135
Bizde ise şehirden köye çalışmak için geliyorlar. Yaz dönemlerinde çalışan işci sayımız, 5 bini geçiyor. Türkiye'de köyden şehre göç olurken, bizde ise büyükşehirlerden köye göç oluyor. Tersine göçü yaşıyoruz ve bundan büyük mutluluk duyuyoruz.
27
27|135
Türkiye'nin turşu ihtiyacının büyük bölümünü kendilerinin karşıladığını kaydeden Dönmez, Avrupa ülkelerine, Türki cumhuriyetlere, Arap ülkelerine ve Rusya'ya da turşu ihraç ettiklerini belirtti.
28
28|135
'30 ÇEŞİT ÜRÜNÜMÜZ VAR'
Gedelek Mahallesi'nde turşuculuk yapan Kamil Açıkgöz ise babadan kalan mesleği sürdürdüklerini dile getirerek, 30 çeşit turşu ürünümüz mevcut.
HABERİN DEVAMI
29
29|135
Herkesin bildiği, çok bilinen ürünlerin yanı sıra muşmula, karnabahar, kızılcık, bamya, biberin birçok çeşidinden turşu üretimimiz mevcut dedi.
30
30|135
Afyonkarahisar, Çanakkale, İzmir ve Balıkesir gibi illerden sebze aldıklarını belirten Açıkgöz, Bunun yanı sıra farklı bölgelerden de ürün alımımız mevcut. Uşak, Yenişehir gibi bölgelerden yıllık bin tonun üzerinde üretimimiz mevcut diye konuştu.
31
31|135
HABERİN DEVAMI
32
32|135
4- AYDA BİR TON MANTAR ÜRETİYOR
33
33|135
Yozgat'ın Yerköy ilçesine bağlı Delice köyünde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın 'Genç Çiftçi Projesi' kapsamında 30 bin lira hibe desteği alan Süleyman Karataş, kurduğu tesiste ayda 1 ton istiridye mantarı üretiyor.
34
34|135
Delice köyünde yaşayan 31 yaşındaki Süleyman Karataş, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'nın açtığı 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.
HABERİN DEVAMI
35
35|135
Proje kapsamında 30 bin lira hibe almaya hak kazanan Karataş, 100 metrekarelik alana halk arasında 'kavak mantarı' olarak da bilinen istiridye mantarı tesisi kurdu.
36
36|135
Devlet desteğiyle kurulan tesiste eşi Leyla Karataş'ın yardımıyla ayda 1 ton mantar üretiliyor. Üretilen mantarlarla Karataş ailesi hem geçimlerini sağlıyor hem de Ankara ve Kayseri gibi illere pazarlıyor.
37
37|135
HABERİN DEVAMI
38
38|135
5- YAŞITLARI İŞ PLANLARI YAPARKEN, O KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU
39
39|135
Eskişehir'de 22 yaşındaki genç girişimci Burak Özsu, bu yıl satışında düşüş yaşanan, ancak önümüzdeki yıl değer kazanacağını hissederek balkabağı işine girdi.
40
40|135
Özsu, 27 ton balkabağını tarladan 1 liraya alıp depolayarak yeni yılda 2,50 liradan satmayı hedefliyor.
HABERİN DEVAMI
41
41|135
6- HAFTADA 5 BİN 500 TL KAZANDIRIYOR
42
42|135
Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, az maliyetle birim alandan daha fazla verim alma çabasına giren Tural ailesi, Türkiye'de nadir görülen bir sistemi ilçeye kurdu. Serada havuz sistemi ile marul üreten aile, daha hızlı verim alarak haftada 5 bin 500 lira kazanıyor.
43
43|135
Kendi işinin patronu olan genç, 1 liradan tarladan aldığı 27 ton balkabağını depoda muhafaza ederek, Ocak ayında kilosunu 2,50 liradan satmaya hazırlanıyor.
HABERİN DEVAMI
44
44|135
Hava şartlarına göre balkabaklarını muhafaza eden Özsu, depoda istiflediği kabaklarla her gün ilgilenerek adeta gözü gibi bakıyor.
45
45|135
Koru Mahallesi'nde 6 dönüm arazi kiralayan Ali Tural ve oğlu Fatih Tural, 2-3 yıl süren araştırmaları sonucu havuz sistemi ile marul üretimi yapmaya başladı.
46
46|135
Seraların içerisine 20-30 santimetre derinliğinde oluşturan havuzların üstünde yüzen süngerlerin üzerine dikilen marullar, 30-35 gün içinde hasat noktasına ulaşıyor.
HABERİN DEVAMI
47
47|135
Kurdukları sistem hakkında bilgi veren genç üretici Fatih Tural, “Hiçbir ilaç kullanmıyoruz. Toprağa verilen gübrenin 5’te biri kadar gübre veriyoruz. Gelecek nesiller için toprak kirliliğini ve nitrat kirliğini önlüyoruz. Topraksız olduğu için hem verim daha çok hem de çok lezzetli” dedi.
48
48|135
6 dönüm serada yılda 8 defa hasat aldıklarını belirten Fatih Tural, “Seralarımızı periyotlara böldük. Haftada bir hasat alıyoruz. Dönüme 20 bin marul ekiyoruz. 1 hasatta haftalık 11 bin marul topluyoruz. 30-40 kuruş masrafımıza gidiyor. Komisyoncular tanesini 90 kuruş-1 TL arasında alıyor. Bize ortalama bir maruldan 50 kuruş kar kalıyor” diye konuştu.
49
49|135
HABERİN DEVAMI
50
50|135
7- MEMURLUĞU BIRAKTI KENDİ İŞİNİN PATRONU OLDU
51
51|135
Tarımsal üretimde verimi artırmak için organik tarıma yönelen çiftçiler farklı yollar arıyor. Organik tarımın ilerlemesiyle birlikte çiftçilerin ilgisi solucan gübresine artarken organik ürün yetiştiriciliğinde önemli bir yeri olan solucan gübresi, girişimcilerin de ilgisini çekiyor.
52
52|135
Şırnak Habur Gümrük Müdürlüğü'nde görev yaparken organik solucan gübresi sektörüne girmeye karar veren ve memurluğu bırakan 29 yaşındaki girişimci Yozgatlı Burhanettin Gülümser, kiraladığı tesiste yıllık 150 ton solucan gübresi üretiyor.
HABERİN DEVAMI
53
53|135
Toprağın verimini yüzde 80 oranında artıran solucan gübresi tarımda meyve ve sebzelerin yanı sıra arpa, buğday, patates, şeker pancarı gibi tarla bitkilerinde de kullanılıyor. Solucan gübresinin tonu ise bin 500 liradan satılıyor.
54
54|135
Yıllık 150 ton olan solucan gübresi üretimini bin tona çıkartarak Çin, Japonya, Avrupa ve Orta Doğu ülkelerine ihraç etmek istediğini açıklayan Gülümser,"İlk olarak solucan gübresi pazarını tüm Türkiye olarak belirledik. Ancak ilerleyen yıllarda yıllık bin tonluk hedefte üretimimizin yüzde 50'sini yurt dışına satmayı hedefliyoruz. Avrupa, Ortadoğu ülkeleri, Çin ve Japonya solucan gübresi alımı yapıyor. Üretimi buralara da yapmayı düşünüyoruz" dedi.
55
55|135
8- ALTERNATİF ÜRÜN KÖYLÜNÜN YÜZÜNÜ GÜLDÜRÜ
HABERİN DEVAMI
56
56|135
Batman'ın Sason ilçesinde tütüne alternatif geliştirilen ipek böcekçiliğinde bu yıl 3 ton koza üretimine ulaşılması hedefleniyor.
57
57|135
Köylülere mayıs ayında üreticilere bedava verilen tohumlar, beslenip gelişimlerini tamamlamalarının ardından kozaya dönüşüyor.
58
58|135
Dut yapraklarıyla ipek böceklerini besleyen köylülerin yaklaşık 40 gün süren uğraşı, kozaları birliklere satışla sona eriyor.
HABERİN DEVAMI
59
59|135
Sason Koza Birliği Başkanı Zülküf Aktaş, "Kilosu 50 liradan satılıyor. Bu işi yapan aile, bir ayda 5 bin lira kadar kazanç elde edebiliyor.
60
60|135
Tohumlar devlet destekli olduğu için bedava veriliyor, dut ağacı da varsa hiçbir maliyet koymadan evinin önündeki dut ağaçlarıyla bir ayda 5 bin lira kazanç sağlıyor" dedi.
61
61|135
HABERİN DEVAMI
62
62|135
9- 17 YILLIK ANNE MESLEĞİNİ SÜRDÜRÜYOR
63
63|135
17 yılık anne mesleğini sürdüren Hamit Beyaz, Batman'da tandır üreterek 8 çocuğuna bakıyor. Beyaz, yaptığı tandırların tanesini 240 TL'ye satıyor.
64
64|135
Beyaz, "17 senedir annem bu mesleği yapıyordu. Annemin rahatsızlığından dolayı 2 senedir bu mesleği devraldım. Anne mesleğini sürdürüyorum.
HABERİN DEVAMI
65
65|135
Bizim bölgede tandır yöresel olduğu için bu mesleği yapmaya başladım. Tandır bir haftada bitikten sonra taşlanması oluyor. Tandır fiyatları 240 TL'ye kadar gidiyor. Bu şekil ekmek paramızı kazanıyoruz" dedi.
66
66|135
67
67|135
10- KAMYON MAKASINDA SATIR, TREN RAYINDAN BIÇAK YAPIYOR
HABERİN DEVAMI
68
68|135
Serinhisar ilçesinde bir bıçak ustası, en keskin en dayanıklı bıçaklarını kamyon makası ve tren rayından üretiyor. Yaklaşık 3 bin nüfuslu Yatağan Mahallesi'nde evlerin yanına kurulan atölyelerdeki tezgahlarda dövülen bıçak ve palalar, müşteri talebine göre tasarlanıyor.
69
69|135
Bıçak ustası Ali Şahin, "Mahallemizde irili ufaklı 140 aile işletmesi demir dövüyor. Teknolojinin gelişmesinin ardından üretimler neredeyse 2 katına çıktı. Tabi ki bıçaklar hala el işçiliği ile yapılıyor.
70
70|135
Yüzde 100 fabrikasyon makinelerle çalışmıyoruz. Mahalledeki atölyelerde yıllık 1,5 milyon bıçak ve ürünleri imal ediliyor. Bu rakamın her yıl arttığını görmek bizi sevindiriyor. İki yıl önce 800 bin adet bıçağı başka illere gönderdik. Bu üretim her yıl yüzde 20 artış sağlıyor" açıklamalarında bulundu.
HABERİN DEVAMI
71
71|135
72
72|135
11- MOBİLYA USTALARINA ÖZENDİ, BAŞARIYI YAKALADI
73
73|135
Kastamonu'da, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığının (KOSGEB) desteğiyle masif mobilya üretim atölyesi kuran Derya Malçık, başarıyı yakaladı.
HABERİN DEVAMI
74
74|135
Malçık, "İlk 3 ay 3 kişi çalıştık. Ürün satış potansiyelimiz yükselmeye başladı. Şimdi 8 eleman çalışıyor. Aylık 30 parça ile başladığımız ürün satışımızda bugün 150'ye ulaştık.
75
75|135
Günden güne artırıyoruz. Masa, bank, orta sehpa, konsol, televizyon ünitesi gibi ürünler üretiyoruz" ifadelerini kullandı.
76
76|135
12- CENNET ELMASINI KURUTTU GELİRİNİ KATLADI
HABERİN DEVAMI
77
77|135
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde geliştirdiği incir cipsi ürünüyle başarı elde eden girişimci Semra Ünal, özel kurutma yöntemiyle elde ettiği cennet elması kurusuyla hem gelirini katladı hem de mahalledeki 20 kadına istihdam sağladı.
78
78|135
Geliştirdiği incir cipsi ürünüyle girişimcilik başarısına imza atan ve Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde verilen resepsiyona davet edilerek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen Semra Ünal, bölgede yoğun olarak üretilen cennet elmasına değer katmak üzere çalışma yaptı.
79
79|135
Mahalledeki 20 arkadaşıyla birlikte geçen yıl 1 ton cennet elması kurusu elde ettiklerini söyleyen Ünal, ürünün beğenilmesi üzerine bu yıl üretimi 5 tona çıkardıklarını söyledi.
HABERİN DEVAMI
80
80|135
Mahallede adeta fabrika gibi çalıştıklarını anlatan Ünal, "Cennet elmalarını tek tek soyarak altı delikli tellerin üzerine seriyoruz. Üzeri naylonla örtülü seraların içinde kurumaya bırakıyoruz. Hava durumuna göre meyvenin küflenmemesi için seranın belirli yerlerini açıp havalandırıyoruz. 4 kilo tazeden 1 kilo kurutulmuş ürün çıkıyor. Ürün kurutulduğunda hurmaya çok benzer bir lezzet oluşuyor" dedi.
81
81|135
Yörede geçmişte çok sayıda cennet elması ağacının bulunduğunu, bunların sökülerek yerine incir ve zeytin dikildiğini anlatan Ünal, son dönemde yaş olarak yeniden tüketilmeye başlanan meyveyi kurutarak, gelirini artırmak istediklerini anlattı.
82
82|135
İşçilerden 45 yaşındaki Necla Çınar ise eşine maddi destekte bulunmak için çalıştığını belirterek "Semra kardeşimiz mahallemizdeki neredeyse tüm kadınlara iş sağlamış oldu. Biz de burada kendimizce bir şey kazanıyoruz" dedi.
HABERİN DEVAMI
83
83|135
Aydın'ın Kuyucak ilçesinde satamadıkları yaş incirleri dilimleyip kurutarak incir cipsi üreten Ünal, işletme bölümünden mezun olan kızının yardımıyla proje hazırlayıp Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının Genç Çiftçi Programı'ndan destek almış ve işlerini büyütmüştü.
84
84|135
85
85|135
13- AYRIŞTIRMADI CEZA ALDI, AYNI SEKTÖRDE PATRON OLDU
HABERİN DEVAMI
86
86|135
Çalışmak için gittiği Almanya'da, çöplerini ayrıştırmadığı gerekçesiyle kesilen para cezası sayesinde bu alanla ilgilenmeye başlayan Erol Köksal, kağıt ve elektronik atık geri dönüşüm firması kurarak kendi işinin patronu oldu.
87
87|135
Köksal, şu anda 26 personel ile yıllık yaklaşık 7 milyon lira ciroya ulaşan bir firmanın sahibi oldu.
88
88|135
180 marklık cezanın bu işe ilgi duymasını sağladığını söyledi.İnsanların karşılaştıkları her sıkıntının aslında ders niteliğinde olduğunu dile getiren Köksal, şöyle konuştu.
HABERİN DEVAMI
89
89|135
"Bu süreç zor geçti, zor yıllardı. Bu zaman zarfında iflas da gördüm ama vazgeçmeyerek bu işi geliştirdim. Hep bilimin, ilimin çerçevesinde firmayı ve kendimi geliştirerek, bu noktada ülkede bulunan açığı kapatmaya çalıştım."
90
90|135
91
91|135
14- EVİNDE ÖRÜYOR, YURTDIŞINA DA SATIYOR
HABERİN DEVAMI
92
92|135
Balıkesir'in Gönen ilçesinde, sosyal paylaşım sitelerinde videolarını izleyerek öğrendiği "amigurumi" tekniğiyle organik iplerden ördek, kelebek, ayı, kurbağa, maymun, cindy bebek, tavşan, kuzu oyuncakları ören 57 yaşındaki ev hanımı Derya Şallı, bunları yurt dışına da satmaya başladı.
93
93|135
Kendisine yurtiçi ve dışından internet üzerinden ulaştıklarını dile getiren Şallı, şöyle konuştu:
94
94|135
"Almanya, İngiltere, Bulgaristan ve Türkmenistan'a da örgü oyuncaklardan satmaya başladım. Genellikle cindy bebek oyuncağı istiyor yurt dışındakiler.
HABERİN DEVAMI
95
95|135
Bazen de oyuncak ayı talebi alıyorum. Yeni satışa başlamama rağmen yurtdışına şimdilik 7 oyuncak gönderdim. Tanesini 150 liradan sattım."
96
96|135
97
97|135
15- GİRİŞİMCİ ELTİLER BESİ ÇİFTLİĞİ KURDU
HABERİN DEVAMI
98
98|135
Ev kadını Yasemin Gültekin ve Hülya Gültekin yakınlarının da desteği ile 'Genç Çiftçi Projesi'ne başvurdu.
99
99|135
İki elti, yaptıkları başvurunun kabul edilmesi ardından Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'nün hibe ettiği 12 büyükbaş hayvanla besi çiftliği kurdu.
100
100|135
Yasemin Gültekin, şu açıklamalarda bulundu:
HABERİN DEVAMI
101
101|135
"Ben projeyi eltimden duydum. İkimiz kafa kafa verdik bir şeyler olsun istedik. Birlikte projeye başvurduk. 6 tane ben, 6 tane de eltim inek aldı. İkimiz birlikte besliyoruz. Eltimle el ele verip büyük bir çiftlik kurmak istiyoruz."
102
102|135
16- EŞİNE YARDIM İÇİN GİTTİĞİ BALIK TEZGAHI İŞİ OLDU
103
103|135
İstanbul'da yaşayan Hülya Bayrak, eşine yardım etmek için gittiği balıkçı tezgahının başına geçerek, mesleği eşinden devraldı.
HABERİN DEVAMI
104
104|135
Ümraniye Topağcı Mahallesi'nde 15 yıldır balıkçılık yapan 3 çocuk annesi Hülya Bayrak, şu açıklamalarda bulundu:
105
105|135
"İşimi, eşim bana öğretti. Balıkçılık eşimin mesleğiydi. Şimdi benim mesleğim oldu. Eşim de tezgahı seve seve bana bıraktı. Hayatımızdan memnunuz. Allah ömür verdiği sürece çalışacağız. Şimdi her tür balıktan anlıyorum. Balıkları günlük getiriyoruz. Seyyar olduğumuz için ertesi güne balık kalmıyor."
Samsun'da geçen yıl Ağız ve Diş Sağlığı Bölümünü bitiren Ayşenur Sekman, boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla yapabileceklerini görüşmek üzere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne gitti.
109
109|135
Burada istiridye mantarı konusunda kurs verildiğini öğrenen Sekman, kursa katılarak eğitim aldı. Eğitimin ardından Genç Çiftçi Projesi kapsamında 30 bin lira hibe desteği verilen Sekman, Canik ilçesi Gökçeli Mahallesi'ndeki arazilerinde 100 metrekarelik sera kurarak istiridye mantarı üretimine başladı.
HABERİN DEVAMI
110
110|135
Genç girişimci Sekman, ekonomik olarak ailesine destek olmak istediğini, bu nedenle ne yapabileceğini düşündüğünü söyledi.
111
111|135
Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğüne gidip tarım sektöründe üretim yapabilmek için fikir alışverişinde bulunduğunu aktaran Sekman, burada mantar üretimi eğitimi olduğunu öğrendiğini belirtti.
112
112|135
Eğitime katılarak kadın üreticilere sağlanan devlet desteklerinden yararlandığını dile getiren Sekman, istiridye mantarı üretimi yapabileceği bir işletme kurduğunu anlattı.
HABERİN DEVAMI
113
113|135
Bir üretim döneminde üç defa ürün alabildiğine dikkati çeken Sekman, 3 ton civarında ürün elde ettiğini, kilogramını da 8-10 liradan sattığını aktardı.
Uzun yıllar pedagog (eğitim bilimci) olarak çalıştıktan sonra mesleğini bırakan Fazile Katipoğlu, 2 yıl önce üniversite mezunu kızı Emel ile merkeze bağlı Akçakiraz beldesinde sera kurdu. Serada istiridye mantarı yetiştiren anne ile kızı, ürünlerini Elazığ'ın yanı sıra Tunceli, Bingöl ve Diyarbakır gibi çevre illere de pazarlıyor.
117
117|135
Anne Katipoğlu, uzun süre pedagogluk yaptığını, bir süre anaokulu işlettiğini söyledi. Belli bir zaman sonra yorulduğunu fark ettiğini anlatan Katipoğlu, "Şehir hayatının yorgunluğunu, baskısını, stresini azaltmak için mesleğimi bırakıp tarımla uğraşmaya karar verdim" dedi.
118
118|135
Birçok farklı platformda faydalarından bahsedilen istiridye mantarının tüketiminin her geçen yıl arttığını vurgulayan Katipoğlu, mantar yetiştiriciliğinin de kendine göre zorlukları olduğunu dile getirdi. İstiridye mantarının yetişme ortamının hassas olduğunu belirten Katipoğlu, şunları kaydetti:
HABERİN DEVAMI
119
119|135
"Mesleğimin getirdiği tecrübeyle mantar yetiştiriyorum. Gelişimleri bana aynen çocuk gibi geliyor. Stresli olduğu, bir şeyi eksik olduğu zaman hissetmeniz lazım. Bunu görüntüsüyle veriyor zaten. Bir bakıyorsunuz kuruyor, yamuluyor, değişik şekillerde çıkıyor.
120
120|135
Nasıl ki çocuğumuzun doğru yetişmesi ve başarılı olması için elimizden geleni yapıyorsak, mantarın da gelişmesi aşamasında yanlış bir şey gördüğüm zaman onu doğruya çevirmeye çalışıyorum. Sevgimi veriyorum, neyi eksikse onu bulup yerine koyuyorum."
121
121|135
HABERİN DEVAMI
122
122|135
19- BİRDEN AKLIMIZA SALÇA GELDİ
123
123|135
Diyarbakır'da genç girişimci Çetin Yeşil, 2015 yılı sonunda herkesin terör olayları nedeniyle yatırımlarını durdurduğu bir dönemde TKDK'dan aldığı destekle Organize Sanayi Bölgesi'nde salça fabrikası kurdu.
124
124|135
Ham maddeyi sağlamak için sözleşmeli çiftçilik yöntemini uygulamaya başlayan Yeşil, geride kalan 2 yıl içerisinde kapasitesini 40 tondan 340 tona, çalışan sayısını 60'a, yatırım miktarını ise 5 milyon TL'ye çıkardı.
HABERİN DEVAMI
125
125|135
Fabrikada çalışan 60 kişinin yanı sıra dolaylı olarak ürünün ekiminden tarladan toplanma sürecine kadar yüzlerce kişiye iş kapısı açtıklarını belirten Yeşil, aynı zamanda kentten bölgeden batı illerine giden mevsimlik tarım işçilerine de kapılarının önünde bir iş imkanı sağladıkları ifade etti.
126
126|135
Üniversiteyi bitirdikten sonra sürekli arkadaşlarıyla arayış içinde olduklarını kaydeden Yeşil, şu açıklamalarda bulundu:
127
127|135
"Birden salça aklımıza geldi. Salça bizim bölgede neden üretilmez? İki sene önce 'deneme üretimi yapalım' dedik. Çınar ilçesinde bir tarlada yaklaşık 10 dönümlük bir arazide domates ektik. İyi verim alabildiğimizi gördük. Ondan sonra 'neden salça fabrikası yok' diye düşünmeye başladık. Çünkü kimse domates ekmiyor. Neden kimse domates ekmiyor? Çünkü salça fabrikası yok. "
HABERİN DEVAMI
128
128|135
Böyle kapalı bir döngü oluşuyor. Biz de bunu kıralım istedik. Bununla ilgili sözleşmeli çiftçilik yaptırarak yapabiliriz düşüncesiyle yola çıktık, salça fabrikasını kurmaya çalıştık. İlk etapta TKDK'dan bir destek alarak fabrikayı inşa ettik ve ilk üretimlerimize başladık.
129
129|135
İlk etapta böyle bir fikri öne attığınızda çok fazla gerçekçi bulmuyorlar. Acaba hayalperest mi gibi düşünceler ortaya çıkıyor. Sorunlarla karşılaştık ama işin içine girince ve ciddi yatırımcı olduğumuzu gösterince genç girişimci olmanın eksisinden çok artısını gördük.
130
130|135
20- 'TAKTIM ÇİZMEMİ GİRDİM İÇERİ'
HABERİN DEVAMI
131
131|135
Türkiye ve ABD'de işletme, finans eğitimi alan ve alanında çeşitli kurumlarda çalıştıktan sonra memleketi Malatya'ya dönen Önder Bor, çiftlik kurarak süt üretimine başladı. Devlet desteğiyle büyüttüğü çiftliğinde 600 sağımlık ineği bulunan Bor, günlük 10 bin ton süt üretiyor.
132
132|135
Bilkent Üniversitesi İşletme Bölümü'nden mezun olduğunu ve 1998'de ABD'ye giderek San Francisco'da uluslararası ticaret okuduğunu söyledi.
Buradaki eğitiminin ardından Türkiye'ye döndüğünü ve 3 yıl çeşitli firmalarda çalıştıktan sonra yeniden ABD'ye gittiğini anlatan Bor, burada finans üzerine yüksek lisans yaptığını belirtti. Daha sonra yeniden Türkiye'ye döndüğünü söyleyen Bor, şöyle devam etti:
133
133|135
Ailemde daha önce hayvancılık yapan yoktu. Beni biraz babam yönlendirdi, biraz da balıklama atladık. İyi de yaptık diye düşünüyorum. 'Bir daha yapar mısın?' diye sorsalar yine yaparım. Hiç bocalamadım, taktım çizmemi ve içeri girdim. İğne yaptık, hayvan doğumuna yardımcı olduk... Eşimin çok büyük desteği var, hiç sıkıntı yaratmadı.
HABERİN DEVAMI
134
134|135
Çocuklarım da sıkıntı yaratmadı. Onlar da hep burada köpeklerle, buzağılarla oynuyorlar. Beyaz yakalı olmak çok da önemli değil. Herkesin böyle bir hayali vardır ama cesaret edip yapamaz. Arkadaşlarımın hepsi 'Deli misin?' diyor. Bir daha olsa yine yaparım. Annem 'güzel maaşını bıraktın' diye hala bana küstür ama birilerinin bunu yapması lazım. Herkes yurt dışında kalamaz. Bir şekilde üretim yapılması gerekli.
135
135|135
Bor, süt üretimine 2012'de 146 hayvanla başladığını, şu an yaklaşık 20 çalışanla 600 hayvana baktıklarını belirtti.
İlk zamanlarda tesisi büyütmek gibi bir niyetinin olmadığını ama Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Malatya İl Koordinatörlüğü personelinin kendisini cesaretlendirdiğini anlatan Bor, "Biz pek sıcak bakmıyorduk ama TKDK'nin desteği sayesinde büyümeye karar verdik. Bu konuda hiç zorluk da yaşamadık. Destekleri çok rahat aldık. Bu destek olmasaydı büyümeyi düşünmüyorduk. Çünkü büyük bir yatırım gerekiyordu. Bunu TKDK'nin yönlendirmesi ve IPARD sayesinde yaptık." diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.