Kaza Bursa-İstanbul Karayolu Dürdane rampasında saat 17.00 sıralarında meydana geldi. Gemlik'ten Bursa merkeze işçi taşıyan servis otobüsünün sürücüsü Mehmet Ali Aydın, viraj döndüğü sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole yuvarlandı.

Kazada serviste bulunan 8 işçi ile şoför yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerince farklı hastanelere kaldırılırken, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen jandarma ekiplerinin kazayla ilgili tahkikatları devam ediyor.

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