Son dönemlerde dünyada İK alanında radikal sayılabilecek değişiklikler yaşanıyor. Bu değişikliklerin başında da “Oyun Bazlı Değerlendirme” geliyor. İngiltere’nin insan kaynakları alanındaki ölçme değerlendirme bilgisi ile oyun teknolojisini birleştiren öncü firmalarından Arctic Shores’in geliştirdiği ve Türkiye’de ilk kez Assessment Systems tarafından uygulanacak olan “Oyun Bazlı Değerlendirme”, İK alanında yepyeni bir dönemi başlatıyor.

OYUNLAŞTIRMA TRENDİ

Bu değerlendirme aracı, uygulanma şekli ile birçok kolaylığı da beraberinde getiriyor. İşe alım süreçlerinde adaylara oynatılan oyun ile psikometrik değerlendirmeler, tahmin analitiği ve yapay zeka teknolojisi bir araya getirilerek genel bir değerlendirme ortaya çıkartılıyor. Ve bu sayede işe alınacak adayların yetenekleri, dayanıklılığı, risk alma potansiyeli, baskı altında performans ve dayanıklılığı, dikkat seviyesi ve özgüveni gibi birçok özelliği ölçülüyor.

NE İŞE YARIYOR?

Geleneksel değerlendirme araçlarına kıyasla dijital, oyun bazlı değerlendirme araçları daha kısa zamanda ve daha fazla veri toplayarak, hem aday hem de şirket için daha iyi bir işe alım süreci sağlıyor. Uzun işe alım süreçleri adaylar açısından demotive edici ve yorucu olarak algılanırken oyunlaştırma ile bu süreç daha eğlenceli hale geldiği gibi kolaylaşıyor da. Bu aracı kullanan adayların 87%’si, değerlendirmeleri daha fazla keyif alarak ve %80’i daha az stres yaşadığını belirtiyor. Yine adayların %83’ü ise, değerlendirme yapan kurumla ilgili daha olumlu bir algıya sahip olduklarını söylüyor.

Assessment Systems'a göre oyun bazlı değerlendirme araçlarının kurum tarafında avantajları ise şu şekilde sıralanıyor:

- Şirketler uzun işe alım süreçlerinden %60 oranında zaman tasarrufu sağlıyor.

- Klasik değerlendirmelere göre %85 daha doğru tahmin gücü yapılıyor.

- Oyunlaştırma sayesinde değerlendirme stresini yenen adaylardan %85 daha fazla olumlu geri bildirim alınıyor.

STAJYER VE YENİ MEZUNLAR İÇİN BİREBİR

Oyun bazlı değerlendirme, akıllı telefon ya da tabletler üzerinden uygulanabiliyor. Bu araçların en önemli özelliği, özgeçmiş, deneyim, ayrıcalık ya da kıdem yerine, yetenek potansiyeline odaklanıyor olması. Uygulama, stajyer işe alımlarında, yeni mezun işe alımlarında ya da aday havuzunun geniş olması durumunda kullanılıyor ve adayların bilişsel yetenek, kişilik, yetenek ve duygusal zeka olmak üzere 4 farklı unsuru rahatça ölçülebiliyor.