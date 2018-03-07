İşe bisikletle gidip gelene günde 10 dolar ek ödeme!

Yeni Zelanda'nın Christchurch kentinde bir reklam şirketi çalışanlarının işe bisikletle gidip gelmesi için bir uygulamaya başladı.

The Guardian'da Eleanor Ainge Roy imzasıyla yayınlanan habere göre, şirket işe bisikletle gelen çalışanlarına günlük normal kazançlarına ilaveten 5 dolarlık bir ödeme daha yapacağını açıkladı. İlk 6 aydan sonra ise bu rakamın günlük 10 dolara çıkarılacağı belirtildi.

Şirket, ulaşım aracı olarak bisikleti tercih eden çalışanlarının hak ettiği ücreti, yıl sonunda bonus olarak ödeyeceğini belirtti.

Make Collective isimli reklam ajansının bu uygulamayla hem şehirdeki araç trafiğinin azalmasına katkı sağlamayı hem de çalışanlarının daha enerjik şekilde güne başlamalarını hedeflediği ifade edildi.

Şirket çalışanlarından Tim Chesney konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Bir süreliğine, bunun bisiklet sürmek için harika bir teşvik olacağını düşündüm. Bisiklete gerçekten meraklıyım ve nakit açık bir şekilde çok iyi bir teşvik. Ek ödemeler şirketin karlarından yapılacak ancak bisikletle işe gidip gelmenin şirkete sayısız maddi fayda getireceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

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