İSG sınav giriş sorgulama! 2017 İSG ne zaman? ÖSYM AİS GİRİŞ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) 2. dönem sınav giriş belgesi yayımlandı. Sınava başvuru yapan adaylar sınava nerede gireceklerini merak ediyor. Peki, 2017 İSG sınav giriş belgesi sorgulama nasıl yapılır? İSG sınavı ne zaman yapılacak? İşte 2. dönem İSG sınavı hakkında merak edilenler...

İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA NASIL YAPILIR?

ÖSYM tarafından 1-9 Kasım 2017 tarihleri arasında başvurusu alınan 2017 İSG 2. dönem sınavı giriş yerleri belli oldu. Başvurusunu gerçekleştiren adaylar, sınava girecekleri yerleri araştırıyor. İSG sınav giriş belgesi ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden adayların erişimine açıldı. Adaylar sınav giriş belgesine ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr/ internet adresinden T.C. Kimlik Numarası ve şifrelerini girerek öğrenebilecekler.

İSG SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMAK İÇİN TIKLAYIN

2017 İSG SINAVI NE ZAMAN?

2017 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) 2. dönem sınavı 16 Aralık 2017 tarihinde saat 10.15'te gerçekleştirilecek.

ÖSYM tarafından adayların saat 10.00'dan önce sınav binasına giriş yapılacağı ve bu süreden sonra adayların sınav binalarına alınmayacağı duyuruldu.

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