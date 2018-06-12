İSG sınav sonuçları açıklandı mı? Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 20 Mayıs'da gerçekleştirilen 2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı 1. Dönem Sınavı (İSG) sonuçları için geri sayım başladı. Sınava katılan adaylar, İSG sonuçları için heyecanlı bekleyişini sürdürüyor. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, İSG sınav sonuçları bugün açıklanacak. Peki, İSG sınav sonuçları açıklandı mı? İşte 2018 İSG sınav souçları ile ilgili merak edilenler...
İSG SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 2018
2018 İSG sınav sonuçları henüz açıklanmadı. ÖSYM'nin belirlediği takvime göre, bugün açıklanacak olan İSG sınav sonuçlarının öğle vakitlerinde duyurulması bekleniyor. İSG sınav sonuçları açıklandığı an haberimizin içeriğinde yer alacak.
İSG sınav sonuçları, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr/ internet adresi üzerinden açıklanacak.
SINAVIN GEÇERLİ SAYILMAZI NELERE BAĞLIDIR?
Bir adayın sınavının geçerli sayılarak cevap kâğıdının değerlendirilmesi için adayın;
* Sınava, atandığı salonda girmesi,
* Sınav başlamadan önce Sınava Giriş Belgesini Sınav görevlilerine teslim etmesi,
* Kopya çekme veya çekilmesine yardım etme girişiminde bulunmaması,
* Cevaplarını sınav süresi içinde cevap kâğıdının ilgili alanına işaretlemiş olması,
* Cevap kâğıdına T.C. Kimlik/Y.U. Numarasını ve soru kitapçığı nu marasını doğru olarak yazıp kodlaması ,
* Soru kitapçığı ile cevap kâğıdına yazması, işaretlemesi gereken tüm bilgilerinin doğru ve eksiksiz olması,
* Sınav sorularını, sınavın cevaplama süresi başlatıldıktan sonra okumaya başlaması,
* Sınav süresi bittikten soruları okumaması ve cevap kâğıdında işaretlemeye devam etmemesi,
* Sınav sonunda soru kitapçığını (sayfaları eksiksiz olarak) ve cevap kâğıdını sınav görevlilerine teslim etmesi,
* Salonda sınav kurallarına ve sınav görevlilerinin uyarılarına uyması
ve diğer sınav kurallarına uyması zorunludur. Bu kurallara uymayan adayların sınavları iptal edilecektir.
Belgeleri eksik veya geçersiz olduğu hâlde salon görevlileri tarafından yanlışlıkla sınava alınan veya sınav kurallarına uymadıkları hâlde sınav düzenini bozmamak için salondan çıkarılmayarak sınava devam ettirilen adayların sınavları, sınav tutanakları ve kamera kayıtları incelenerek geçersiz sayılır. Sınav tutanaklarında herhangi bir kayıt veya tespit olmaması, kamera kayıtlarının incelenmesi neticesi tespit edilen kural dışı davranışlar sebebiyle adayın sınavının geçersiz sayılmasına engel teşkil etmez. Sınav görevlilerinin kusur veya ihmali söz konusu olduğunda kamera kayıtları esas alınır. Kusur veya ihmali bulunan sınav görevlileri hakkında ilgili mevzuat doğrultusunda ayrıca işlem yapılır.
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