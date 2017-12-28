Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi ( ÖSYM) tarafından 16 Aralık'ta bazı şehirlerde gerçekleştirilen İş Sağlığı ve Güvenliği sınavları sonrasında sonuçlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihi araştıran vatandaşlar, internet üzerinden sık sık "İSG sınav sonuçları" ve "İş Sağlığı Güvenliği sınav sonuçları" aramalarını yapıyor. Peki İSG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte detaylar.

İSG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin yayınlamış olduğu sınav takviminde yer alan bilgiye göre, binlerce vatandaşın merakla beklediği İSG sınav sonuçları, 11 Ocak 2018 tarihinde erişime açılacak. Böylece vatandaşlar, 16 Aralık tarihinde yapılan 2. dönem İSG sınavının sonuçlarını görüntüleyebilecek.

İSG SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ

Sınav sonucunun incelenmesini isteyen adaylar, sonuçların ÖSYM tarafından elektronik ortamda açıklanmasından itibaren en geç 10 gün içinde, ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte; sınav sorularının bilimsel açıdan doğru olup olmadığının incelenmesini talep eden itirazlarda ise sınav tarihinden itibaren 3 iş günü içerisinde her bir dilekçede bir soruya itiraz ve her bir soru başına ÖSYM tarafından belirlenen ücreti yatırdıklarını gösteren dekont ile birlikte ÖSYM’nin internet sayfasında yer alan “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda Genel Amaçlı Dilekçe örneğini kullanarak ÖSYM’ye başvurmalıdırlar (Yapılacak her türlü itiraz, adayın dava açabilme hakkı için geçerli 10 günlük dava açma süresini durdurmaz.).

Adayların inceleme masraflarını, ÖSYM'nin T.C. Ziraat Bankası Ankara Kamu Girişimci Şubesi 6028011-5229 (IBAN NO: TR 390001002533060280115229) numaralı hesabına yatırmaları gerekmektedir. Dilekçe ÖSYM Sınav Hizmetleri Daire Başkanlığı 06800 Bilkent/Ankara adresine ulaştırılmalıdır. ÖSYM süresi içinde yapılan itirazları inceleyecek, sonuçlarını adaylara ve gerektiğinde ilgili kuruma 10 gün içerisinde posta ile bildirecektir. Süresi geçtikten sonra yapılan itirazlar ile üzerinde adayın T.C. Kimlik Numarası, adresi, evrak referans numarası vb. bilgiler yazılı olmayan, imzalanmamış dilekçeler işleme alınmayacak ve cevaplandırılmayacaktır.

Süre hesabında ÖSYM Genel Evrak kaydına giriş tarihi esas alınacaktır. Sınava ilişkin yapılacak işlemlerde adaylardan alınacak ücretler, ÖSYM’nin internet sayfasından adaylara duyurulmaktadır. ÖSYM aday dilekçelerini ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden alabilecek ve/veya adayların vermiş olduğu dilekçeleri https://ais.osym.gov.tr internet adresinden cevaplayabilecektir.

ÖSYM’de bulunan her türlü sınav evrakının aslı veya sureti, yargı organlarının aksi kararları olmadıkça, aday dâhil hiçbir kişi ya da kuruma verilmez. Ancak, “Adaylar Tarafından Dilekçe Gönderilmesi ve İşlem Ücretleri” konulu duyuru doğrultusunda adaylar, sınavda kullanmış oldukları kendi sınav kitapçığını ÖSYM’de inceleyebileceklerdir.

İSG sınav sonuçları

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