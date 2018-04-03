Isı Yalıtımı (Mantolama) nedir?
Neden Isı Yalıtımı Yaptırmalıyız?
Isı Yalıtımının faydaları neler?
Mantolama ile binanıza değer katın!
Mantolama ya da ısı yalıtımı, mevsim şatlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek, yaşamı daha konforlu hale getirmek için bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleriyle kaplanmasıdır.
Mantolama yapılmış binalarda ısı dengeli bir şekilde dağıldığı için yoğuşma ve hava akımı olmaz, bu sayede konforlu bir yaşam alanı elde edilmiş olur. İzolasyon, kışın soğuktan, yazın aşırı sıcaktan koruma sağlar.
Binalarda ısı kaybeden yüzeyler doğru şekilde izole edilmezse, ısı kaybı yaşanır. Buna bağlı olarak da enerji maliyetleri artmaktadır. Yalıtımsız binalar, daha fazla yakıt tüketimine neden olarak çevreye ve ülke ekonomisine de zarar vermektedir.
Enerji tasarrufunun yanında ısı yalıtımı, konutların ömrünü uzatmak, değerini artırmak, konfor şartlarını sağlamak, sağlıklı bir yaşam sürmek, çevre kirliliğini azaltmak için hayata geçirilmesi gereken bir uygulamadır.
Tekniğine uygun yapılan yalıtım uygulamalarıyla ısıtma ve soğutma giderlerinizde yüzde 40-60 oranında tasarruf sağlayabilirsiniz.
Birbirinden estetik dış cephe ısı yalıtımı sistemleriyle binanızın görünümünü güzelleştirirken, yapının korunmasına da katkı sağlarsınız.
2000 yılında yürürlüğe giren Binalarda Isı Yalıtımı Yönetmeliği’ne göre yeni konutlar ısı yalıtım uygulaması gerçekleştirilmiş şekilde projelendirilmekte, eski binaların da 2020 yılına kadar Enerji Kimlik Belgesi alma zorunluluğu bulunmaktadır.
Enerji kimlik belgesi temininin en önemli adımı ise yapının ısı izolasyonunun gerçekleştirilmiş olmasıdır.
Yapı fiziği açısından, ısı köprülerinin oluşumunu önlemek ve yalıtımın sürekliliğini sağlamak için yapılan en iyi uygulama dış cephe mantolamasıdır.
Bina dışarıdan bir manto gibi sarıldığından bina yüzeyinde sıcaklık farkları sebebiyle oluşabilecek çatlaklar ve hasarlar önlenmiş olur. Mantolama hem ısı hem de su yalıtımı sağlar. Yani bina dış duvarları, dış ortamın tüm etkilerinden korunur. Yoğuşma riski en aza indiği için yapı bileşenleri korozyona karşı korunur, binanın ömrü uzar.
Dış cephe mantolamasıyla binanız küf ve nemden de korunur.
İzolasyon sayesinde kömür ya da doğalgaz gibi fosil yakıtların tüketiminin azaltılması, havaya salınan zararlı emisyonların etkisinin azalmasına yardımcı olacağından çevre korunmasına büyük katkı sağlar.
İzolasyon işleminde düşük ısı geçirgenliğine sahip olan özel ısı yalıtım malzemeleri kullanılır.
Mantolama uygulaması orta büyüklükteki bir bina için ortalama 1-4 hafta arasında sürmektedir. Hava koşulları, binanın büyüklüğü, uygulamada çalışacak personel sayısı bu süreyi etkilemektedir.
Kuvvetli rüzgar, sis ya da yağmurlu hava koşullarında mantolama uygulaması yapılmamalıdır. Bahar ayları, mantolama için en uygun zaman olarak görülmektedir.
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