Isı Yalıtımı (Mantolama) nedir?

Neden Isı Yalıtımı Yaptırmalıyız?

Isı Yalıtımının faydaları neler?

Mantolama ile binanıza değer katın!

Mantolama ya da ısı yalıtımı, mevsim şatlarına göre ısı kayıp ve kazançlarını engellemek, yaşamı daha konforlu hale getirmek için bina dış kabuğunun ısı yalıtım malzemeleriyle kaplanmasıdır.

Mantolama yapılmış binalarda ısı dengeli bir şekilde dağıldığı için yoğuşma ve hava akımı olmaz, bu sayede konforlu bir yaşam alanı elde edilmiş olur. İzolasyon, kışın soğuktan, yazın aşırı sıcaktan koruma sağlar.

Binalarda ısı kaybeden yüzeyler doğru şekilde izole edilmezse, ısı kaybı yaşanır. Buna bağlı olarak da enerji maliyetleri artmaktadır. Yalıtımsız binalar, daha fazla yakıt tüketimine neden olarak çevreye ve ülke ekonomisine de zarar vermektedir.