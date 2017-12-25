IŞİD'den Afganistan'ın başkenti Kabil'de istihbarat merkezi yakınında intihar saldırısı

- Reuters Güvenlik güçleri saldırıdan sonra bölgeyi kordona aldı

Afganistan'ın başkenti Kabil'de Milli İstihbarat Teşkilatı binası yakınlarında intihar saldırısı düzenlendi. Saldırıda 10 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı.

Güvenlik yetkilileri, olay yerine yürüyerek gelen saldırganın işe gitmekte olan istihbarat görevlilerini hedef alarak üzerlerindeki patlayıcıları infilak ettirdiğini söyledi.

Ölenler ve yaralananlar arasında istihbarat merkezinde çalışanların yanısıra o sırada tesadüfen arabasıyla bölgeden geçmekte olan bir kadının da bulunduğu bildirildi.

Kabil'deki hastanelerden gelen bilgiler an kaybının artabileceğini gösteriyor.

Saldırıyı IŞİD üstlendi.

Afganistan'da Ocak 2015'ten bu yana aktif olan IŞİD geçen hafta da yine Afgan istihbarat servisine ait bir eğitim merkezini hedef almıştı.

İntihar saldırıları arttı

Son aylarda Afganistan'da intihar saldırıları artmıştı.

Ekim ayında Şiilerin gittiği bir camide düzenlenen saldırıda en az 39 kişi ölmüştü.

Daha önce Mayıs ayında ise Kabil'de diplomatik temsilciliklerin bulunduğu Yeşil Bölge'de düzenlenen saldırıda 150'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.

Bu, aynı zamanda 2001 yılında Taliban yönetiminin ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerince devrilmesinden bu yana düzenlenen en kanlı saldırıydı.

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