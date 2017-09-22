IŞİD'in yeni propaganda aracı: Instagram

Facebook, Twitter ve YouTube gibi sosyal medya kanallarında sıkı takip altına alınan cihatçı hesapların, propaganda için Instagram'a yöneldiği belirtiliyor.
İngiliz Times gazetesinde yer alan habere göre, Instagram'da 50 binden fazla Irak Şam İslam Devleti (IŞİD) örgütü yanlısı hesap keşfedildi.
Cihat propagandası yapan hesapların, örgütün tanıtımını yapmak için uygulamadaki stories (hikayeler) özelliğini kullandığı da ifade ediliyor.
Facebook'un 2012'de satın aldığı Instagram'ın bir yıl önce başlattığı hikayeler özelliğinde, paylaşılan bir içerik, 24 saat içinde siliniyor.
Örgütün bu özelliği kullandığı paylaşımlarından ikisinde, IŞİD bayrağı sallayan bir bebek ile kafası kesilmiş bir cesedin bulunduğu aktarıldı.
Hikayeler özelliğini kullanan propaganda hesapları, hayatın normal akışını gösteren paylaşımlarda da bulunuluyor. Hasat yapan çiftçiler, yol tamiri gibi paylaşımlarla da "işleyen bir devlet" izlenimi verilmeye çalışıldığı düşünülüyor.
Yapılan araştırmalar, Instagram'daki en az 10 bin hesabın örgütle "çok sıkı bağı" olduğunu ortaya koydu. Times'ta yer alan habere göre, bu hesapların paylaşımlarının yüzde 30'u örgütsel içerikten oluşuyor.
Uzmanlar, IŞİD'in propaganda birimlerinin ana akım sosyal medya kanallarını eskisi kadar kullanmadığı uyarısını da yapıyor. Örgütün bunlar yerine, kısa ömürlü mecralar olarak bilinen platformlara yöneldiği belirtiliyor.
IŞİD Snapchat'i de kullanıyor
Bir foto mesajlaşma uygulaması olan Snapchat'in de örgüt tarafından Batılı ülkelerden üye kazanmak için kullanıldığı yönünde bulgular elde edildi.
Bir örgüt üyesi ile takipçileri arasında geçen ve kendisini artık Snapchat'ten izlemelerini istediği bir konuşmada, IŞİD üyesinin "Çünkü Facebook öldü" dediği aktarılıyor.
Örgütün Telegram ve WhatsApp gibi mesajlaşma kanallarının da propaganda amacıyla kullanıldığı aktarılıyor.
En fazla etkileşim İngiltere'den
Policy Exchange isimli düşünce kuruluşunun elde ettiği verilere göre, internet ortamında yayımlanan cihat propagandası en fazla etkileşimi İngiltere'de elde ediyor.
Instagram'dan yapılan açıklamada, "Teröristlerin, terör propagandasının veya terör övücü içeriklerin Instagram'da yeri yoktur. Bu tür içerikleri ve hesapları tespit eder etmez kaldırıyoruz" denildi.
Snapchat de benzer bir açıklama ile bu tür içeriklere ve hesaplara göz yumulmadığını açıkladı.
Kurucuları Rus olan Telegram mesajlaşma uygulamasının ise iletişim kurma taleplerine yanıt vermediği haberde yer aldı.
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