Cadde'nin haberine göre, şık giyimiyle her zaman olduğu gibi dikkati çeken Işıl Reçber, bir grup arkadaşıyla buluşup güzel havanın tadını çıkardı.

Sosyetik güzel, yaklaşık üç saat kaldığı alışveriş merkezinden kendi aracıyla ayrıldı.