Cadde'nin haberine göre, katıldığı bir davet sonrası iş toplantısı yapmak üzere bir restorana geçen Işıl Reçber, şıklığı ile dikkati çekti.

Işıl Hanım, toplantı sonrası yakın arkadaşı Aslı Şen'le buluşarak kahve içti.