İsimsizler 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İsimsizler 14. bölüm izle

Kanal D'de yayınlanan İsimsizler dizisi 14. bölümüyle yeni sezona merhaba dedi. Daha büyük bir düşmanla ekrana gelen İsimsizler'de Hande Soral'ın hayat verdiği Handan'ı Kudret, binanın tepesinden aşağı atıyor. Peki, Handan ölecek mi? İsimsizler 15. bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte merak edilenler...
İSİMSİZLER 15. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Geçen sezon helikopter kazasından sonra Fatih Keskin, uzun bir komadan sonra gözlerini İstanbul'da açıyor. Virankaya'da arkadaşlarını kaybeden Kaymakam Fatih Keskin, Dayı ve Murat, artık sadece isimsiz değil aynı zamanda ölü olarak kayıtlarda gözüküyor. Yeni sezonuyla ekranlara gelen İsimsizler'in final sahnesinde vatan için çalışan bir gizli teşkilatta yer alan Handan, Kudret'in ofisinde sıkışığ kalıyor. Fatih ve ekip Handan'ı kurtarmaya gidiyor fakat Kudret Handan'ı binanın tepesinden aşağı atıyor. Peki, Handan ölecek mi? Handan'ın ölüp ölmeyeceği, haftaya yayınlanacak olan 15. bölümünde belli olacak. Fakat İsimsizler'in 15. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayıncı kuruluş tarafından yeni bölüm fragmanı yayınlandığı an haberimizin içerisine eklenecektir.
İSİMSİZLER'İN YENİ SEZON BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?
Fatih Keskin hiç tanımadığı bir mekanda uyanır. Helikopter kazasından sonra ne olduğunu hatırlayamamaktadır. Hasta yatağında daha ne olduğunu anlayamadan silahlı baskına uğrayan Fatih’i büyük bir sürpriz beklemektedir. Virankaya’da değil, İstanbul'da olduğunu görecek olan Fatih bir kez daha amansız bir mücadelenin içine düşerken, bir yandan cevaplanması gereken onlarca sorunun da cevaplarını arayacaktır.
İSİMSİZLER 14. BÖLÜMÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN
Onu kim kurtarmıştır? İsimsizler'den kimler yaşamaktadır? Ve en önemlisi bu kez düşman kimdir? Bulunduğu durumu çözmek ve bir seçim yapmak zorunda kalacak olan Fatih tüm bu kaosun içinde yaklaşan düşmanın büyüklüğünden henüz habersizdir.
İSİMSİZLER OYUNCULARI
Uğur Güneş (Fatih Keskin)
Hande Soral (Handan Manasoğlu)
Kürşat Alnıaçık (Kudret Yıldırım)
Bülent Alkış (Hasan Bozkırlı)
Çağkan Çulha (Murat Gürcan)
Musab Ekici (Derman Taşçı)
Mert Öcal (Tufan Aslan Kalender)
Atsız Karaduman (Kor Yakup)
- İsimsizler 14. bölüm
- İsimsizler 15. bölüm fragmanı
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