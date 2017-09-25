İsimsizler 16. bölüm fragmanında Murat'ı bekleyen tehlike ne?

İsimsizler 16. bölüm ile bu akşam ekran karşısında olacak. İsimsizler 16. bölümde Fatih ve ekibi Kudret'in adamları ile karşı karşıya geliyor. Murat, Kudret'in adamları tarafından ele geçirelecek mi? İsimsizler oyuncuları kimler? İşte İsimsizler 16. bölüm fragmanı ve özeti...

İSİMSİZLER 16. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İsimsizler 16. bölümde, Kudret İstanbul'u kana bulayacak hain bir plan yapar. Bu plandan kimsenin haberi yoktur. İpuçları toplayan Handan, Kudret'i takibe alır. Murat, hiç beklemediği kişiden yardım alır. Murat, Hatem ve adamlarının nefeslerini ensesinde hisseder. Ancak İsimsizler'in bir kayıba daha tahammülleri yoktur.

Murat'ı kurtarmak için herşeyi yapacaklardır. Kudret, hazırladığı hain planın seri şekilde işlediğini görünce keyfi yerine gelir. Ama bilmediği tek şey Handan'ın Kudret'i takip ettiğidir.

İSİMSİZLER OYUNCULARI

Uğur Güneş (Fatih Keskin)

Hande Soral ( Handan Manasoğlu)

Kürşat Alnıaçık (Kudret Yıldırım)

Bülent Alkış ( Hasan Bozkırlı)

Çağkan Çulha (Murat Gürcan)

Musab Ekici (Derman Taşcı)

Mert Öcal (Tufan Aslan Kalender)

Atsız Karaduman (Kor Yakup)

İsimsizler

İsimsizler 16. bölüm fragmanı

İsimsizler oyuncuları