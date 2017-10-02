İsimsizler 17. son bölüm fragmanında Fatih önemli operasyona imza atıyor

İsimsizler 17. heyecanlı bölümü ile ekranlarda olacak. İsimsizler'in yeni bölümünde Fatih ve ekibinin pusuya düşürülmesinin arkasında Kudret ve gizli bir örgütün olduğu mu düşünülüyor? İşte İsimsizler 17. bölüm fragmanı ve özeti...

İSİMSİZLER 17. BÖLÜMDE NELER YAŞANACAK?

İsimsizler 17. bölümde, heyecanlı sahneler devam ediyor. Kudret sınır dışına önemli ve büyük bir sevkiyat yapacaktır. Bu sevkiyatı daha güvenli yönetmesi için örgüt en güvendiği adamını dağdan şehre yolluyor. İsimsizler' in uzun süredir takip ettiği kişi, aniden Fatih'in önüne çıkması ile Fatih şaşırır. Fatih, bu önemli gelişmeler sonrasında Kurmay' ın bütün emirlerine karşı gelerek önemli bir operasyona imza atacaktır.

İSİMSİZLER OYUNCULARI

Uğur Güneş (Fatih Keskin)

Hande Soral ( Handan Manasoğlu)

Kürşat Alnıaçık (Kudret Yıldırım)

Bülent Alkış ( Hasan Bozkırlı)

Çağkan Çulha (Murat Gürcan)

Musab Ekici (Derman Taşcı)

Mert Öcal (Tufan Aslan Kalender)

Atsız Karaduman (Kor Yakup)