İsimsizler 19. bölümü ile yeni gününde, yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Dayı'nın söylediği sözlerin yürek yaktığı, Fatih'in Handan'ın dayısının kimliğini öğrendiği, Kudret'in ise Kor Yakup'u kızıyla tehdit ettiği İsimsizler'in yeni bölümü merakla bekleniyor. İşte İsimsizler 19. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...

İSİMSİZLER 19. BÖLÜM: FATİH'E GİZLİ GÖREV

Fatih yaralı Handan'ı hastaneye kaldırırken, Dayı'lar Hatem'in peşine düşmüşlerdir. Özel kuvvetlerin de destek verdiği bir operasyonla Hatem ele geçirilir. Dayı Hatem'i infaz mı edecek yoksa Hatem'i bekleyen başka bir son mu var?

Başkan Fatih'e Kurmay'dan gizli bir görev verir. Bu hafta İsimsizler'in hedefinde perde arkasındaki asıl güç olan Kuşçu vardır. Fatih, Kuşçu'nun karşısına çıktığında ne olacak?

Bu hesaplaşmanın sonunda kazanan kim olacak?

Kor Yakup, kızı Damla'yı Kudret'ten alabilecek mi, yoksa Kudret'in Damla için başka bir planı mı var?

İSİMSİZLER 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?

Fatih, kendisi için asıl hedef olan Afran'ı elinden kaçırır. Fatih, hain olduğuna inandığı amcasını ele geçirip infaz etmek için mücadele ederken, Kurmay da Afran'ın hayatını kurtarmak ve planını devam ettirmek için uğraşır. Afran'ın yerini öğrenen Fatih, Dayı ve Murat'ı yanına alır gider. Kurmay da, Fatih'i engellemek için Handan'la aynı adrese gider. Kudret'in daha tehlikeli başka bir plan yaptığını ise kimse bilmiyordur.

Fatih, Afran'ı infaz mı edecek; Kurmay, hayatını mı kurtaracak? Yoksa, Afran yoluna Kudret ve örgüt içinde devam mı edecek?

İSİMSİZLER OYUNCULARI

Uğur Güneş (Fatih Keskin)

Hande Soral (Handan Manasoğlu)

Kürşat Alnıaçık (Kudret Yıldırım)

Bülent Alkış (Hasan Bozkırlı)

Çağkan Çulha (Murat Gürcan)

Musab Ekici (Derman Taşçı)

Mert Öcal (Tufan Aslan Kalender)

Atsız Karaduman (Kor Yakup)

İsimsizler 19. bölüm