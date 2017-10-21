İsimsizler 19. bölümü ile yeni gününde, yeni bölümüyle izleyicisiyle buluşacak. Dayı'nın söylediği sözlerin yürek yaktığı, Fatih'in Handan'ın dayısının kimliğini öğrendiği, Kudret'in ise Kor Yakup'u kızıyla tehdit ettiği İsimsizler'in yeni bölümü merakla bekleniyor. İşte İsimsizler 19. bölüm fragmanı ve yeni bölüm özeti...
İSİMSİZLER 19. BÖLÜM: FATİH'E GİZLİ GÖREV
Fatih yaralı Handan'ı hastaneye kaldırırken, Dayı'lar Hatem'in peşine düşmüşlerdir. Özel kuvvetlerin de destek verdiği bir operasyonla Hatem ele geçirilir. Dayı Hatem'i infaz mı edecek yoksa Hatem'i bekleyen başka bir son mu var?
Başkan Fatih'e Kurmay'dan gizli bir görev verir. Bu hafta İsimsizler'in hedefinde perde arkasındaki asıl güç olan Kuşçu vardır. Fatih, Kuşçu'nun karşısına çıktığında ne olacak?
Bu hesaplaşmanın sonunda kazanan kim olacak?
Kor Yakup, kızı Damla'yı Kudret'ten alabilecek mi, yoksa Kudret'in Damla için başka bir planı mı var?
İSİMSİZLER 18. BÖLÜMDE NELER YAŞANMIŞTI?
Fatih, kendisi için asıl hedef olan Afran'ı elinden kaçırır. Fatih, hain olduğuna inandığı amcasını ele geçirip infaz etmek için mücadele ederken, Kurmay da Afran'ın hayatını kurtarmak ve planını devam ettirmek için uğraşır. Afran'ın yerini öğrenen Fatih, Dayı ve Murat'ı yanına alır gider. Kurmay da, Fatih'i engellemek için Handan'la aynı adrese gider. Kudret'in daha tehlikeli başka bir plan yaptığını ise kimse bilmiyordur.
Fatih, Afran'ı infaz mı edecek; Kurmay, hayatını mı kurtaracak? Yoksa, Afran yoluna Kudret ve örgüt içinde devam mı edecek?
İSİMSİZLER OYUNCULARI
Uğur Güneş (Fatih Keskin)
Hande Soral (Handan Manasoğlu)
Kürşat Alnıaçık (Kudret Yıldırım)
Bülent Alkış (Hasan Bozkırlı)
Çağkan Çulha (Murat Gürcan)
Musab Ekici (Derman Taşçı)
Mert Öcal (Tufan Aslan Kalender)
Atsız Karaduman (Kor Yakup)
- İsimsizler 19. bölüm
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.