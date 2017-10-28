Oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Hande Soral, Kürşat Alnıaçık, Bülent Alkış, Çağkan Çulha ve Atsız Karaduman gibi isimlerin yer aldığı İsimsizler dizisi, 20. bölümüyle bu akşam izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni bölümünü bekleyen izleyiciler, merakla yeni bölümde neler yaşanacağını araştırıyor. Handan, Kudret'e ihanetinin bedelini ödeyecek mi? İşte İsimsizler 20. bölüm fragmanı ve yeni bölüme dair detaylar...

"BANA İHANET ETMENİN HESABINI VERECEKSİN"

Afran, Fatih'e, kampta öğrendiği büyük tehlikeyi anlatır ve uyarır. Afran’ın uyarısı İsimsizleri nasıl etkileyecek?

Kudret, Handan'ı ihanet suçuyla infaz etmek üzereyken gelen telefon, her şeyi değiştirir. Handan kendisini koruyan bu gizemli güçle birlikte bambaşka bir oyunun içine girer.

Acı bir olay, büyük bir sır ve nefesleri kesen aksiyonuyla İsimsizler, herkesi ekran karşısına kilitleyecek.

İSİMSİZLER'İN BİR ÖNCEKİ BÖLÜMÜNDE NELER YAŞANDI?

Fatih yaralı Handan'ı hastaneye kaldırırken, Dayı'lar Hatem'in peşine düşmüşlerdir. Özel kuvvetlerin de destek verdiği bir operasyonla Hatem ele geçirilir. Dayı Hatem'i infaz mı edecek yoksa Hatem'i bekleyen başka bir son mu var?

Başkan Fatih'e Kurmay'dan gizli bir görev verir. Bu hafta İsimsizler'in hedefinde perde arkasındaki asıl güç olan Kuşçu vardır. Fatih, Kuşçu'nun karşısına çıktığında ne olacak?

Bu hesaplaşmanın sonunda kazanan kim olacak?

Kor Yakup, kızı Damla'yı Kudret'ten alabilecek mi, yoksa Kudret'in Damla için başka bir planı mı var?

İsimsizler

İsimsizler 20. bölüm fragmanı

İsimsizler yeni bölüm fragmanı

İsimsizler oyuncuları