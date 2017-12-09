İsimsizler, 26. bölümüyle bu akşam ekrana gelecek. Yeni bölümde heyecan kaldığı yerden devam ederken bölümünde Handan, Kudret'ten aldığı emirle Fatih'i öldürecek mi? Bu sırada Dayı'nın başı büyük bir bela içerisindedir. Dayı, kızının kimliğini henüz yeni öğrenmişken bulunduğu tehlike içerisinden sağ salim kurtulabilecek mi? İşte İsimsizler detayları...

İSİMSİZLER 26. BÖLÜM FARGMANI

Kudret, uzun zamandır kendisine zarar veren Fatih'i yakalamıştır. Fatih, elleri bağlı şekilde beklemekten başka yapabileceği bir şey yoktur. Fatih, başındaki çuval çıkarıldığında ise Handan'ı görmesiyle şok olur. Handan'ın bunca zaman hem ülkeye hem kendisine ihanet ettiğini düşünür. Kudret, Handan'ın eline silah vererek Fatih'i öldürmesini ister. Handan, seçimini yaparak Fatih'i öldürecek mi?

Dayı'nın başı büyük bir bela içerisindedir. Dayı, kızının kimliğini henüz yeni öğrenmişken bulunduğu tehlike içerisinden sağ salim kurtulabilecek mi?

İsimsizler

İsimsizler yeni bölüm

isimsizler fragman

isimsizler 26. bölüm