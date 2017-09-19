İsimsizler son bölümde neler yaşandı? İsimsizler 15. bölüm özeti!

Oyuncu kadrosunda Uğur Güneş, Hande Soral, Kürşat Alnıaçık, Bülent Alkış, Çağkan Çulha, Musab Ekici, Mert Öcal ve Atsız Karaduman'nı yer aldığı İsimsizler, 15. bölümüyle dün akşam izleyicisiyle buluştu. Yeni bölümü kaçıran takipçileri merakla "İsimsizler son bölümde neler yaşandı?" diye araştırıyor. İşte İsimsizler 15. bölüm özeti...
İSİMSİZLER SON BÖLÜMDE FATİH VE EKİBİNE KOR YAKUP'TAN DESTEK!
Fatih, Kudret'in binasının önünde Kor Yakup'la karşı karşıya gelmiştir. İki tarafta birbirlerine silah doğrultmuşlarken, yukarıdan kim olduğunu bilmedikleri bir kadın düşer. Fatih ve arkadaşları polis gelmeden bina önünden ayrılır.
Kurmay onlara Kor Yakup'la birlikte çalışacaklarını söyler. Başta Dayı olmak üzere bu kimsenin hoşuna gitmemiştir. İsimsizler ele geçirdikleri bir istihbarat sonucunda Kudret'in büyük bir terör saldırısı planladığını öğrenir.
Zamanları azdır. İpuçlarını birleştiririler. Terör saldırısını önlemek için Kor Yakup'la birlikte İstanbul'un tehlikeli sokaklarına inerler.
İSİMSİZLER 16. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?
Pazartesi akşamları ekrana gelen İsimsizler'in 15. bölümünün ardından dizinin takipçileri merakla yeni bölüm fragmanını bekliyor. İsimsizler 16. bölüm fragmanı yeni bölümün ardından yayınlanmadı.
Ancak merak ve heyecanla beklenen İsimsizler 16. bölüm fragmanı birkaç gün içerisinde izleyiciyle buluşacak ve izleyenlerin aklındaki soru işaretlerini biraz olsun gidermiş olacak.
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