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Karaca, Talat Bulut’un böyle bir şey yapacağına inanmadığını söyleyerek “O kadar üzücü ki bu kadar büyük bir oyuncunun baskı altında kalmış olması. İftiramı hiç birimiz bilmiyoruz, gerçek mi hiç birimiz bilmiyoruz. Önce bu duruma tarafsız bakmak gerekiyor. Ben hayvanlara ve çocuklara çok özen gösteririm. Bu taciz konularında da inanılmaz ses çıkaranlardanım. Ben, her insan yargı karşısında suçlu görünene kadar masumdur, felsefesine inanarak yaşayan bir insanım. Talat Bulutu çok severim oyunculuğunu, yazdıklarını, paylaştıklarını beğenirim. Talat Bulut’a konduramıyorum, kondurmak istemiyorum” dedi.