Habertürk Haber Merkezi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvuran şarkıcının avukatı dilekçede, “Müvekkilimin adı ve fotoğraflarının yüz kızartıcı suçları olan boşandığı eşi Sedat Doğan’la birlikte aynı karede anılması ona ve ortak çocuklarına zarar vermektedir” ifadeleri yer aldı.



Talebi yerinde bulan mahkeme, Anayasa’nın ilgili maddeleri gereğince ihtiyati tedbir kararı verdi.

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