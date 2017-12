Işın Karaca içini HT Pazar'a döktü

Her albüm dağıtımında Unkapanı’na giderim. İlk kutuyu açar, parasını veririm. İlk kez 1999’da gitmiştim Unkapanı’na. Fakat dönüşte gözlerimden yaşlar aktı. Düşünsene koskoca Unkapanı çaycısı bile kapattıysa... Yeni teknolojilerin bizi bu kadar bitirmesine çok canım yandı. Zaten benim dışımda bir Hande Yener bir de Berkay var, durmadan üçümüz bağırıyoruz. Diğerleri de “Deli” diye bize bakıyor. Oysa kimseye laf atmıyoruz, bizim sisteme karşı isyanımız var. İsyanımızda şu; manipülasyon yapmak ve kara bir algı yaratmak bir suç ama Türkiye’de değil. Bu bilişim suçu olarak adlandırıldığında zaten bitecek, çok basit. Kim ne kadar para kazanırsa, ne kadar tık alırsa alsın umurumda değil. İsterim ki dünya starlarıyla bire bir gitsin, benim ülkemden de müzik dinlensin. Bencil bir insan mıyım? Hayır. “Herkes Işın Karaca dinleyecek” demiyorum. Bizim zamanımızda şarkıcı olarak yetiştiriliyorduk çünkü eskiden bir meziyeti olan insanlar ünlü olurdu şimdi herkes ünlü.

Her dakika yeni şeyler öğreniyoruz. Çok sinir bozucu. Bu zamana kadar albüm yapıp teslim ediyor ve konuyu kapatıyordum. Bestelerimi ben yazdığım halde 8 albümün bir notası bile bana ait değildi, çok üzücü. Çıkmamış teknolojilerin üzerindeki haklarımı bile vermişim. Bazen sivri sivri konuşuyorum ama bizden sonraki jenerasyonun da iyiliği için konuştuğumu anlasalar 5 yıl sonra hepsi gelip özür dileyecek. Çünkü onların haklarını savunuyorum. Hepsi bir çarkın içine girmiş, “En çok ben satıyorum” diyorlar ama algoritma içerisindeki yaratım çok başkalaştı, milyonlarca tık’ın olsa ne fark eder? Dün baktım son şarkım “Bize de Bu Yakışır” 80 binde, herkes yorumunu yapmış. Binlerce tık değil olay, bu yüzden rakibimizi tanımıyoruz artık. Benim şirketim şeffaf, kendi sanatçılarım da var biliyorsunuz. Onlara da “Benden beklemeyin almam kardeşim size tık mık” diyorum. Ben analitik sayfalarını görmek istemiyorum neyse onu istiyorum hayatımda.

A’dan Z’ye her şeyiyle ilgilenmek başka bir motivasyon.

En güçlü kadın vokallerimizden biri o. Güçlü sesi, aşka inancı ve sonuna kadar hayallerinin peşinde gitmesi bugüne kadar onu zor durumlara da soktu. Ancak her defasında yeniden başladı. Bu gücü hayatının rol modeli kadınlardan, anne ve anneannesinden alıyor. En ufak bir kalp kırıklığında ailesine sarılıyor. Bu defa da yeni albümünün ilk klibi “Bize de Bu Yakışır”da onları oynattı. “Eyvallah” adını verdiği albümü çok taze Işın Karaca’nın. Bizde bu vesileyle bir araya geldik. Yeni albümünü, aşkı ve anneliği konuştuk.

Sefa Cheshmberah ile yazmaya başlayıp Saadet Algan ile tamamladık şarkıyı. Dediğiniz gibi sütten çıkmış ak kaşık değilim. Bu zamana kadar kalbimi temiz tutmaya çalıştım, ölenin arkasından beddua etmedim, “Alnımın yazısı” deyip kadere çok inanırım, ağzımdan çıkanın alnıma yazıldığına inanırım. Kimse hakkında kötü konuşmamayı tercih ederim, ithamda bulunmam. Bela okumam, evrenin ve Allah’ın bir şekilde onlara yaşatmadan, onları öldürmeyecek bana da göstermeden beni öldürmeyeceğine inananlardanım. Her yıkılışımda hayatımı gazetelerde boy boy gördüm. İyice toparlanmak için iyice dağılmak lazım ya... Tamam yıkıldın bittin, karşının darbesini yedin ama bunun da ötesi var, kendi hesaplaşman. Annem ve anneannem çok güçlü kadınlar ve o dönemlerimde beni bırakırlar.

Evimden çıktığım an bir markam var; Işın Karaca. Çok sosyal bir hayatım yok. Evim, stüdyom, bir de sizler... Dostlarımla evimde buluşurum, samimiyeti evime taşırım. Dış dünyayı kapatıp kızımın dünyasına dahil oluyorum.

Mia’ya hafta içi tablet yasak. Ders var, kitap var, oyun var, bahçe var, salyangoz var. “Git bunlarla oyna” diyorum. Bayıla ayıla oynuyor. Hafta sonu tabii ki sporunu yapmış, dersini yapmış, kitabını okumuşsa 45 dakika izni var ama her açtığını gelip göstermesi gerekiyor. Çünkü içeriğini bilmiyorsun, küfür mü var, pornografi mi var, pedofili mi var. Düşünün kızımın fotoğrafını koyarken bile çekiniyorum. Çok ince bir çizgi...

‘ALLAH’A ŞÜKÜRLER OLSUN SONUNDA BENİM ÇOK İYİ KOCAM VAR YA’

Hayatla baş edebilmek için müzik size büyük bir konfor alanı sağlıyor. Peki aşk şarkılarıyla beslenen birisi olarak bu karmaşa üretimlerinizi nasıl etkiliyor?

Evimden çıktığım an bir markam var; Işın Karaca. Çok sosyal bir hayatım yok. Evim, stüdyom, bir de sizler... Dostlarımla evimde buluşurum, samimiyeti evime taşırım. Dış dünyayı kapatıp kızımın dünyasına dahil oluyorum. Orası o kadar şeffaf ve saf ki. 38 yaşında Mia’yı doğurduğum için her şeyi onun dünyasına bırakıyorum. Onun gözlerinden dünyaya bakmak o kadar rahatlatıcı ki. Allah’a şükürler olsun sonunda benim çok iyi bir kocam var ya. Muhteşem bir ev erkeği, muhteşem bir aile babası, muhteşem bir erkek. Karısına saygı ve değer gösteren bir adam, karısının ailesine çok değer veren bir adam, karısının işine asla karışmayan bir adam. Her şeyiyle çok açık, telefonları, sosyal medyaları. Geçen gün kızlardan biri asıldı, ben o kızın yerinde olmak istemezdim. Canımlı, cicimli konuştu ve bir baktım Tuğrul mektup yazıyor “Sen nasıl böyle bir şey yazarsın?” diye... Konunun aslında erkekte bittiğini öğrendiğim için çok huzurluyum ve aşkı yeniden yazabiliyorum. Çünkü sevmek, âşık olmak ve inanmak benim kabiliyetim, bunu bana kimse veremez.

Kalbi onarmak çok kolay olmuyor ya bazen, siz şanslısınız...

Ben sevgi manyağıyım. Her şeyin kontrolünün bende olmasını seviyorum. Ekip benden nefret ediyor. Ama benim bir tane Işın Karaca’m var, arkamda güçlerim yok. Işın Karaca adı vardı ama markalaştıktan sonra daha güçlendi. Çok güçlü olmayı da sevmiyorum insanlardan bir şey isterken rica ediyorum. Nicelerini biliyorum “Getir, götür” diyor. Ne oldun sen? Ne zaman bu kadar kalkabildi ki... Çok şanslıyım ki kardeşlerim var. Hafif bir starlık yapsam, “Ne oluyor, insin o kaşın” diyorlar. “Müsaadenizle iki starlık yapacaktım” diyorum. Pijamamı giyip çayımı alıp keyif yapıyorum. Hayat üç günlük. Kalp kırılır ama sevmek ve iyi olmak her zaman benim kabiliyetim olacak. İnşallah Tuğrul, benim yaşlanacağım ve didişip kavga edeceğim adam olur.

‘KANIMA GİRDİN, ARABESK 3’Ü YAPAYIM’

“Aşk” adlı parçanın ilginç bir hikâyesi varmış...

‘Aşk’ı Tuğrul’a yazdım. 28 Aralık bizim evlilik yıldönümümüz. Bodrum’dayken “Bana bir şarkı yazsana” dedi. “Saçmalama, sana şarkı mı yazacağım” dedim, verdi gazı. Evlilik yıldönümümüz için ona özel Youtube’dan düğünü- müzden özel kareleri alıp klip koyacaktım ama Tarkan benden önce yaptı. O kadar sinirim bozuldu ki. Yine de çok merak ettikleri için düğünümden görüntüleri paylaşacağım.

Sizden arabesk dinlemek çok keyifli, yeni bir albüm olacak mı?

Herkes bunu merak ediyor. Gerçekten istiyor musunuz?

Evet, şahsen ben çok isterim... Hakkını verdiniz.

Gerçekten yapacağım bunu. Arabesk bende tuttu. Bizden sonra herkes denedi ama 90’lardan bu yana ilk kez bu kadar kıymet bilip çağa uygun hale getiren isim olduğum için Türkiye’de üst üste en çok satan 3 albümün içine girdi arabesk albümleri. Geçenlerde bir Müslüm Gürses şarkısı dinliyordum, Akın’a “Oğlum ben bunu neden yapmadım ya” dedim. “Sen o zaman o kadar iyi okumuyordun, zamanla sindirmişsin arabesk kraliçeliğini” diyor. Ben sahnede bir damar, bir damar... Sen de kanıma girdin, seneye yapayım ‘Arabesk 3’. Bir de kıskandığım şarkılar var. Proje çok... Şimdi kardeşime çalışıyorum, muhteşem bir müzisyen, Avrupa’da en iyi müzik okulunu bitirdi, jazz bölümünde. Evde ona şan dersi veriyorum. Çok iyi bir müzisyen çok iyi bir şarkıcı, neden olmasın? Soyumun devamı, arkasından da Mia gelecek gibi görünüyor.

Genetik mi bilmiyorum ama enteresan bir şekilde Mia benimle şarkı söylüyor, dans delisi. Evde sahne kuruyor, dans ediyor. Baleye gidiyor, jimnastikle ilgili. Kendi isteğiyle müzikle bana gelmesini bekledim ve geldi.

40’larla birlikte hayatınızda neleri törpülediniz?

40 derken? Hiç oraya ulaşmadım daha... Yaş 44 ve gittikçe anneme benzediğimi görüyorum. Annemin bana çocukluğumda verdiği değerlerin şu an inanılmaz işlediğini görüyorum. Geç anne oldum ve 38’inden sonra anneliği kesinlikle tavsiye ediyorum, bakış açınızı değiştiriyor. 40’ından sonra hayat biraz daha bencil oluyor ya ben o duyguları hiç tatmıyorum. O yüzden de anneliğin bu yaşta çok kıymetli olduğuna inanıyorum. “Kaç yaşında hissediyorsun?” dersen “34-35” derim. Kızımın da benim ona vermek istediğim değerleri almasını çok isterim. Umarım benim kadar geç anlamaz. Çünkü ben hep dediğim dedik bir insandım. Keşke kulak verseydim, bir tartsaydım. Ama o yaşlarda öyle olmuyor ne yazık ki. Şimdi bir şey söylediğinde “Haklısın anne” diyorum. “Kızım ne zaman ben bu kadar haklı oldum?” diyor.