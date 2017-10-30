Işın Karaca şarkılarını ailesiyle birlikte seslendirdi

HT Magazin'in haberine göre, konserden önce kızı Mia’yla birlikte alışveriş merkezinin içindeki oyun alanında stres atan Karaca, konserde 5 bin kişiye seslendi.

Kardeşleri Akın Karaca ile Serdar Karaca’nın klavye ve vokalde eşlik ettiği ünlü şarkıcıyı dinleyenler arasında eşi Tuğrul Odabaşı da vardı.

Işın Karaca